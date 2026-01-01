Можливість справедливого завершення війни поступово тане. Саме про це сказав фіннам Стубб на початку, можливо, вирішального для України року, передає 24 Канал із посиланням на Yle.

Дивіться також Є три документи щодо мирної угоди: Зеленський та Стубб розповіли деталі

Якою буде мирна угода для України та Європи?

Цього разу послання фінського президента було доволі реалістичним. Він наголосив, що мир найчастіше є компромісом.

Ми маємо підготуватися до того, що не всі частини мирної угоди, ймовірно, відповідатимуть нашому відчуттю справедливості,

– сказав Стубб.

Президент висловив впевненість, що мир в Україні став ближчий, ніж будь-коли за час війни.

Втім, оптимізм цього спостереження тьмяніє, коли він додає: "Ми не можемо бути впевнені, що Росія готова до миру".

Стубб також торкнувся теми майбутніх відносин Фінляндії та Європи з Росією. На його думку, союзники мають встановити мирні відносини з Кремлем. Однак, як цього досягти, політик не сказав. Він лише уточнив, що характер відносин між Європою і Москвою залежатиме від дій останньої.

На відміну від своєї першої новорічної промови рік тому, цього разу Стубб говорив і про виклики, пов'язані зі Сполученими Штатами. І тут він знову нагадав про реалізм: світ слід бачити таким, яким він є, а не таким, яким хотілося б його бачити.

За словами Стубба, потрібно звикати до того, що відносини з Америкою Дональда Трампа перебувають у стані змін. "Хоча співпраця через Атлантику є цінною, ми не завжди згодні зі США", – визнав президент. Він підкреслив, що найближчі друзі Фінляндії перебувають в Північних країнах та Європі.