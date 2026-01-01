Можливість справедливого завершення війни поступово тане. Саме про це сказав фіннам Стубб на початку, можливо, вирішального для України року, передає 24 Канал із посиланням на Yle.
Дивіться також Є три документи щодо мирної угоди: Зеленський та Стубб розповіли деталі
Якою буде мирна угода для України та Європи?
Цього разу послання фінського президента було доволі реалістичним. Він наголосив, що мир найчастіше є компромісом.
Ми маємо підготуватися до того, що не всі частини мирної угоди, ймовірно, відповідатимуть нашому відчуттю справедливості,
– сказав Стубб.
Президент висловив впевненість, що мир в Україні став ближчий, ніж будь-коли за час війни.
Втім, оптимізм цього спостереження тьмяніє, коли він додає: "Ми не можемо бути впевнені, що Росія готова до миру".
Стубб також торкнувся теми майбутніх відносин Фінляндії та Європи з Росією. На його думку, союзники мають встановити мирні відносини з Кремлем. Однак, як цього досягти, політик не сказав. Він лише уточнив, що характер відносин між Європою і Москвою залежатиме від дій останньої.
На відміну від своєї першої новорічної промови рік тому, цього разу Стубб говорив і про виклики, пов'язані зі Сполученими Штатами. І тут він знову нагадав про реалізм: світ слід бачити таким, яким він є, а не таким, яким хотілося б його бачити.
За словами Стубба, потрібно звикати до того, що відносини з Америкою Дональда Трампа перебувають у стані змін. "Хоча співпраця через Атлантику є цінною, ми не завжди згодні зі США", – визнав президент. Він підкреслив, що найближчі друзі Фінляндії перебувають в Північних країнах та Європі.
- Нагадаємо, що наприкінці минулого року у Мар-а-Лаго відбулася зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Вони намагалися погодити позиції щодо мирного плану. За словами політиків, їм це майже вдалося. Невирішеними залишилися питання ЗАЕС і територій.
- Росія хоче, аби Україна відмовилася від Донбасу. США підтримують цю вимогу Кремля.
- Президент Зеленський чітко заявив, що питання щодо визнання окупованих територій російськими чи відмова від землі можуть вирішуватися лише шляхом народного референдуму.