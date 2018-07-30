Чому гривня так знецінилася у липні

У липні офіційний обмінний курс гривні щодо долара США знецінився майже на 50 копійок, щоправда у двадцятих числах січня 2018 року курс гривні сягав майже 29 гривень за долар США, але у подальші декілька місяців курс укріпився більше, ніж на дві з половиною гривні, після чого стабілізувався.

Про це сповістив голова Ради НБУ Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, аналогічні розміри коливань фіксувалися і в минулому році, але до такого в Україні ще не звикли, оскільки це нові реалії функціонування валютного ринку.

"Аналіз курсової динаміки гривні свідчить про, те що її певне знецінення напередодні осені було характерних і в минулі роки, зокрема в 2014 та 2016 роках, хоча й відбувалося дещо пізніше, ніж зараз", – підкреслює фахівець.

Крім того, він назвав основні фактори, що зумовлювали знецінення гривні в липні.

"Насамперед хочу відзначити, що посилення попиту на іноземну валюту певним чином стимулювало активне розповсюдження інформації щодо девальвації гривні, у тому числі невтішних прогнозів. Такі прогнози розповсюджуються щороку та здебільшого не реалізовуються", – пояснив Данилишин.

Щодо фінансово-економічних чинників, то, на переконання голови Ради НБУ, знецінення гривні у липні зумовлювало насамперед посилення попиту на іноземну валюту на безготівковому ринку.

З одного боку попит зумовлювали імпортери, купуючи іноземну валюту. З іншого – додатковий попит стимулювала гривня, яка надійшла на ринок через відшкодування ПДВ та виплати нерезидентам за гривневими облігаціями внутрішньої державної позики. При цьому відшкодування ПДВ має двоякий вплив на валютний ринок. Адже ці кошти частково спрямовуються на купівлю іноземної валюти експортерами. Крім того, вони використовуються експортерами як обігові кошти, що знижує необхідність "заведення" виручки в іноземній валюті в Україну,

– зазначає фахівець.

Отже, як зауважив представник Нацбанку, знецінення гривні в липні відбувалося через посилення попиту на іноземну валюту, зумовлене впливом короткострокових чинників.

"Однак, з метою упередження різких змін обмінного курсу гривні Національний банк є готовим і виходить на валютний ринок України з інтервенціями з продажу іноземної валюти, що й робив минулого тижня", – підсумував економіст.

Нагадаємо, екс-міністр економіки Володимир Лановий у коментарі 24 каналу зазначав, що падіння гривні щодо долара може мати різні причини: нестача валюти для розрахунку із зовнішніми боргами, Пенсійний фонд не виконує план щодо доходів.