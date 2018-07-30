01:13
31 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
29°C 20°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    26°C 19°C
  • п'ятниця
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Владімір і голубі. Норильск на Марсі
Вєсті Кремля
21:32, 30 липня
Вєсті.UA. Хрещений батько: перезавантаження. Богослови і Богословська
Вєсті.UA
20:40, 30 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чому гривня так знецінилася у липні

567 Читать новость на русском
У НБУ дали пояснення знеціненню гривні у липні
У НБУ дали пояснення знеціненню гривні у липні / 24 канал

У липні офіційний обмінний курс гривні щодо долара США знецінився майже на 50 копійок, щоправда у двадцятих числах січня 2018 року курс гривні сягав майже 29 гривень за долар США, але у подальші декілька місяців курс укріпився більше, ніж на дві з половиною гривні, після чого стабілізувався.

Про це сповістив голова Ради НБУ Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Що формує такий обмінний курс гривні

За його словами, аналогічні розміри коливань фіксувалися і в минулому році, але до такого в Україні ще не звикли, оскільки це нові реалії функціонування валютного ринку.

"Аналіз курсової динаміки гривні свідчить про, те що її певне знецінення напередодні осені було характерних і в минулі роки, зокрема в 2014 та 2016 роках, хоча й відбувалося дещо пізніше, ніж зараз", – підкреслює фахівець.

Крім того, він назвав основні фактори, що зумовлювали знецінення гривні в липні.

"Насамперед хочу відзначити, що посилення попиту на іноземну валюту певним чином стимулювало активне розповсюдження інформації щодо девальвації гривні, у тому числі невтішних прогнозів. Такі прогнози розповсюджуються щороку та здебільшого не реалізовуються", – пояснив Данилишин.

Щодо фінансово-економічних чинників, то, на переконання голови Ради НБУ, знецінення гривні у липні зумовлювало насамперед посилення попиту на іноземну валюту на безготівковому ринку.

З одного боку попит зумовлювали імпортери, купуючи іноземну валюту. З іншого – додатковий попит стимулювала гривня, яка надійшла на ринок через відшкодування ПДВ та виплати нерезидентам за гривневими облігаціями внутрішньої державної позики. При цьому відшкодування ПДВ має двоякий вплив на валютний ринок. Адже ці кошти частково спрямовуються на купівлю іноземної валюти експортерами. Крім того, вони використовуються експортерами як обігові кошти, що знижує необхідність "заведення" виручки в іноземній валюті в Україну,
– зазначає фахівець.

Отже, як зауважив представник Нацбанку, знецінення гривні в липні відбувалося через посилення попиту на іноземну валюту, зумовлене впливом короткострокових чинників.

"Однак, з метою упередження різких змін обмінного курсу гривні Національний банк є готовим і виходить на валютний ринок України з інтервенціями з продажу іноземної валюти, що й робив минулого тижня", – підсумував економіст.

Нагадаємо, екс-міністр економіки Володимир Лановий у коментарі 24 каналу зазначав, що падіння гривні щодо долара може мати різні причини: нестача валюти для розрахунку із зовнішніми боргами, Пенсійний фонд не виконує план щодо доходів.

Теги: Новини України НБУ Фінанси Гривня Долар-Гривня Богдан Данилишин Гроші
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за 30 липня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Шахістка Людмила Руденко: чому Google присвятив їй свій дудл
27 липня , 15:24
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Топ-20 гвардійців чемпіонату України
 22 травня 2017 , 13:15
Коноплянка прокоментував допінг-скандал навколо Срни
 27 вересня 2017 , 15:50
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук