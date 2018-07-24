Чому кияни ніяк не можуть оговтатися через підняття тарифів

Київ ніяк не може оговтатися від тарифу у 8 гривень за проїзд у громадському транспорті. Зазначимо, що рік тому сталася масштабна корупційна схему, бранцем якої став Київський метрополітен. А зараз прийшов час платити за рахунками.

Про це у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" розповіла журналістка Тетяна Мартинюк.

Читайте також: Як купівля вагонів для київського метро стала аферою на мільярди

Як зазначила журналістка, мова йде про два мільярди гривень.

За словами Тетяни Мартинюк, ця історія розпочалася ще 9 років тому. "Тоді відомий шанувальник бабусь та очільник "молодої команди" Леонід Черновецький надумав ощасливити пасажирів київського метро сотнею нових вагонів. Початкова угода між мерією та "Укррослізингом" складала 1,3 мільярди гривень", – зазначила вона.

У 2009 році держфініспекція підтвердила – переплата за цим контрактом склала 770 мільйонів гривень! Адже "Укррослізинг" продав метрополітену вагони по 8 мільйонів за штуку, тоді як ринкова вартість складала 6 мільйонів 200 тисяч,

– заявила журналістка.

Мартинюк розповіла, що розгрібати гріхи попередників майже 10-річної давності тепер доведеться нам із вами, а винні ми тепер бізнесмену Павлу Фуксу, який з 2017 року став бенефіціаром цієї прекрасної компанії.

"Далеко не кожен розбирається у тонкощах укладених колись столичною владою контрактів, але платити за це доводиться. Адже спочатку треба розрахуватись по боргах. От тепер ми знаємо, за що скидаємось метрополітену по 8 гривень", – додала журналістка.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу Тетяни Мартинюк "ЦРУ. За кадром" за 24 липня 2018