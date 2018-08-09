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Чому НБУ не може спекатись української "дочки" "Сбербанку"

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"Сбербанк"
"Сбербанк" / 24 Канал

Білоруський "Паритетбанк" кілька разів виявляв бажання придбати українську "дочку" "Сбербанку", проте НБУ відмовляв потенційному покупцеві.

Перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова пояснила, чому регулятор відмовляє білоруському "Паритетбанку" у покупці українського "Сбербанку".

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Про це вона розповіла в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми вже один раз відмовили заявнику, оскільки він не відповідав нашим вимогам ... Там була низка пунктів, не тільки технічних. Подивіться на розмір капіталу і портфеля "Паритетбанку" і "Сбербанку" – це одна з невідповідностей", – зазначила Рожкова.

За її словами, на сьогодні у Нацбанку не бачать жодного потенційного покупця для української дочки "Сбербанку".

Для міжнародних інститутів ускладнена через санкції, а серед приватних інвесторів я не бачила таких, які були б в змозі утримувати таку фінустанову. Адже це не маленький банк, і питання не тільки в тому, щоб його купити, але і в його подальшому розвитку. А для цього необхідний і досвід, і капітал, і можливість цей капітал при необхідності внести. Загалом, є багато "але",
– пояснила заступник голови НБУ.

Теги: Новини України Банки НБУ
Джерело: 24 Канал
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