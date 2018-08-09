Чому НБУ не може спекатись української "дочки" "Сбербанку"
Білоруський "Паритетбанк" кілька разів виявляв бажання придбати українську "дочку" "Сбербанку", проте НБУ відмовляв потенційному покупцеві.
Перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова пояснила, чому регулятор відмовляє білоруському "Паритетбанку" у покупці українського "Сбербанку".
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Про це вона розповіла в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Ми вже один раз відмовили заявнику, оскільки він не відповідав нашим вимогам ... Там була низка пунктів, не тільки технічних. Подивіться на розмір капіталу і портфеля "Паритетбанку" і "Сбербанку" – це одна з невідповідностей", – зазначила Рожкова.
За її словами, на сьогодні у Нацбанку не бачать жодного потенційного покупця для української дочки "Сбербанку".
Для міжнародних інститутів ускладнена через санкції, а серед приватних інвесторів я не бачила таких, які були б в змозі утримувати таку фінустанову. Адже це не маленький банк, і питання не тільки в тому, щоб його купити, але і в його подальшому розвитку. А для цього необхідний і досвід, і капітал, і можливість цей капітал при необхідності внести. Загалом, є багато "але",
– пояснила заступник голови НБУ.