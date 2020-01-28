Чому не всім українцям прийшли менші цифри в платіжках за тепло: відповідь Геруса

Не всім українцям у грудня 2019 року прийшли менші цифри у платіжках за тепло. Причиною може бути використання іншого палива, а не газу. Також багато залежить від місцевого самоврядування, адже саме воно встановлює тарифи на тепло.

Про це 24 каналу у програмі "Після всього" розповів очільник комітету з питань енергетики та житлово-комунального комплексу Андрій Герус.

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За його слдовами, в Україні відбулося зниження ціни на газ, що стало основним фактором для можливих перерахунків.

"Ціна знизилася на понад 35%, у порівнянні з аналогічним періодом у 2018 році", – сказав Герус.

► Яке паливо

"80% у собівартості тепла – це газ. Тому якщо найбільша складова тепла стає суттєво дешевшою, є підстави для перерахунку тарифу на тепло, або мають бути вагомі аргументи, чому перерахування не відбулося", – зазначив очільник комітету.

Там де вугільна ТЕЦ – це трохи інша історія, адже як паливо там використовують вугілля, а от там де газ – зниження має бути,

– наголосив Герус.



Як змінювалася ціна на газ протягом 2019 року

► Місцеві самоврядування

Герус зазначив, що загалом по Україні станом на минулий тиждень (з 20 по 26 січня) перерахунок тарифів здійснили 124 міста 16 обласних центрів.

Однак, це відбулося не всюди, тому що в абсолютній більшості міст України тарифи на тепло встановлюють органи місцевого самоврядування. Вони встановлюються не в Києві, а на місці,

– підкреслив експерт.

На питання, як тоді на тарифи планував вплинути президент з відповідними заявами, Герус зазначив, що це було сказано на нараді, яка проводилася із органами місцевого самоврядування.

"В ній взяли участь президент, прем'єр-міністри, міністри, мери обласних центрів, а також голови ОДА. Тому, звичайно, такі речі можливі у співпраці президента, уряду і органів місцевого самоврядування. Якщо в органів місцевого самоврядування є можливість понизити тарифи, то багато хто це робить. І це правильно. Єдине, що їм потрібні були певні законодавчі механізми. Тому що грудень вже закінчувався, і це мав бути перерахунок того, що фактично вже було нараховано. Тому були прийняті певні зміни до правил, і ці рішення Кабміну дали можливість органам місцевого самоврядування перерахувати платікжи", – підсумував очільник комітету.

Відео: інтерв'ю 24 каналу з Андрієм Герусом