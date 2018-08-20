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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНЦЯМИ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Чому обвалилася гривня: пояснення Нацбанку

2624 Читать новость на русском
Національний банк України
Національний банк України / podrobnosti.ua

Падіння курсу гривні пов'язане зі збільшенням попиту на іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку через сезонні, ситуативні і психологічні фактори.

Про це повідомила прес-служба Національного банку України.

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Пропозиція іноземної валюти з боку головних експортних галузей (гірничо-металургійний комплекс, АПК) залишається на достатньо високому рівні, що свідчить про відсутність фундаментальних причин для знецінення гривні. Натомість, спостерігається збільшення попиту на іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку через сезонні, ситуативні та психологічні чинники,
– йдеться у повідомлені.

Також дається взнаки сезонне збільшення попиту з боку імпортерів енергоресурсів, які потребують валюту для розрахунків за газ та за нафтопродукти (для раннього початку збирання врожаю) та з боку імпортерів товарів та послуг споживчого спрямування (електроніка, харчові продукти, туризм тощо), що є наслідком зростання доходів населення. Крім того, під впливом негативних очікувань вже традиційно напередодні осені зменшується пропозиція валюти з боку населення на готівковому ринку, що позначається на спрямованості операцій банків на міжбанківському валютному ринку.

Нацбанк також запевняє, що зберігає активну присутність на міжбанківському валютному ринку для згладжування надмірних коливань обмінного курсу гривні, які посилилися поточного тижня у зв’язку із подальшим перевищенням попиту на валюту над її пропозицією. Для усунення дисбалансу на міжбанківському валютному ринку Національний банк щодня виходив з продажем іноземної валюти.

Теги: Новини України Курси валют Гривня Долар-Гривня Гроші НБУ
Джерело: 24 Канал
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