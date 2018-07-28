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Чому падає гривня, а пенсіонерам затримують виплати

28 Читать новость на русском
Гривня продовжує падіння відносно долара і євро
Гривня продовжує падіння відносно долара і євро / Фото з відкритих джерел

Падіння гривні щодо долара може мати різні причини. Зокрема – невиконання Пенсійним фондом плану по доходах, через що виникла заборгованість із виплат пенсій.

Про це 24 каналу розповів екс-міністр економіки Володимир Лановий.

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За словами фахівця, гривна може падати через нестачу валюти для розрахунку із зовнішніми боргами або ж додаткову емісію.

Пенсійний фонд не виконує план до доходах, тому виник дефіцит у 30 мільярдів гривень, як наслідок – проблема з виплатою пенсій. Це треба було якось прокредитувати з бюджету. У Держказначействі, як з’ясувалося, грошей немає. Цей ланцюжок міг призвести до випуску додаткової гривневої маси, не передбаченої планами монетизації,
– зауважив Лановий.

Екс-міністр економіки наголосив: затримка виплат пенсій відіб’ється на несплаті комунальних послуг. Через нестачу цих платежів споживачі не заплатять постачальникам електроенергії і газу, які теж почнуть вимагати погашення боргів.

"В основі ситуації з гривнею і виплатами пенсій лежить невиконання плану по доходах Пенсійним фондом. Держбюджет і Пенсійний фонд були прийняті надто оптимістично, незважаючи на провальний стан економіки. Вочевидь, буде додаткова емісія. Уряд зарезервував собі курс на кінець 2018 року більше 27 гривень за долар. Гройсман розповідає про успіхи в першому кварталі, а насправді було невиконання доходів бюджету", – розповідає Володимир Лановий.

На його думку, політика влади спрямована на зниження курсу гривні, що веде до зростання внутрішніх споживчих цін. Нинішня влада, наголошує екс-міністр, не ставила перед собою завдання підйому економіки, створення стимулів для бізнесу та інвесторів. Тому маємо тенденцію до постійного зниження рівня життя, відсутність коштів у банківському секторі, оскільки у громадян немає залишку для вкладів. Але це тренд на суперприбутки для монополістів – "Нафтогазу", вугільних підприємств.

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Теги: Новини України Пенсійний фонд України Пенсіонери Володимир Гройсман Гривня Долар-Гривня Валюта Курси валют
Джерело: 24 канал
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