Чому падає гривня та на який курс очікувати

Сплеск курсу долара щодо гривні складає всього тридцять копійок. Це лише один відсоток, тому не можна казати, що це якийсь глобальний ріст. Дестабілізація є можливою, але якщо не буде чергового траншу МВФ.

Про це 24 каналу розповів економічний експерт Сергій Фурса.

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За словами фахівця, Україна входить уже в другу половину літа, коли гривня готується до сезонного осіннього ослаблення. Як підкреслює Фурса, є ще одна причина, яка б могла призвести до падіння гривні.

"Наступного тижня буде велике погашення Облігацій Внутрішньої Державної Позики (ОВДП), які належать нерезидентам. Можливо, напередодні цього зростає попит на валютні ОВДП. Люди намагаються зменшити ризики, які можуть виникнути, якщо нерезиденти почнуть виходити після 25 липня", – зазначив він.

Експерт також вважає, що нинішній курс гривні щодо долара є стабільним і не потребує якихось дій. Зокрема, економіст нагадує, що на початку 2018 року курс гривні взагалі складав 28,8 до долара.

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Якщо Україна залишається у програмі співпраці з МВФ, то на кінець року курс буде 29-29,5 за долар. Отримання траншу залежить від того, що відбувається у певних головах можновладців. Є сподівання, що транш Україна отримає. Але зараз ситуація не вимагає стабілізації. Дестабілізація може бути якраз тоді, якщо транш ми не отримаємо,

– наголосив Сергій Фурса.