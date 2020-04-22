Чому Україна не зможе заробити на зберіганні іноземної нафти
На фоні падіння цін на нафту аж до від'ємного рівня, почали лунати заклики надати українські потужності нафтотранспортної системи для іноземних компаній для зберігання нафти. Однак такої можливості в України немає.
Причина в тому, що технічні можливості нафтотранспортної системи України не передбачають можливість надання послуг зі зберігання нафти. Про це в компанії "Укртранснафта" (оператор нафтотранспортної системи України) повідомили в коментарі "Інтерфакс-Україна".
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Технологічні проблеми зберігання нафти
"Все технологічне обладнання нафтотранспортної системи (трубопроводи, резервуарні парки, нафтоперекачувальної станції) було спроєктовано і побудовано виходячи з її основного виробничого завдання – забезпечувати надійну і безперебійну транспортування нафти", – відзначили в компанії.
В Україні не можна зберігати чужу нафту
Також в "Укртранснафта" відзначили, що питання зберігання нафти іноземних компаній на території України не врегульовано на законодавчому рівні. Відтак нафта іноземного походження може перебувати на території України лише у двох режимах – імпорт або транзит.
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