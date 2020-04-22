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      Чому Україна не зможе заробити на зберіганні іноземної нафти

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      Падіння ціни на нафту / Главред

      На фоні падіння цін на нафту аж до від'ємного рівня, почали лунати заклики надати українські потужності нафтотранспортної системи для іноземних компаній для зберігання нафти. Однак такої можливості в України немає.

      Причина в тому, що технічні можливості нафтотранспортної системи України не передбачають можливість надання послуг зі зберігання нафти. Про це в компанії "Укртранснафта" (оператор нафтотранспортної системи України) повідомили в коментарі "Інтерфакс-Україна".

      До слова Чому падає ціна на нафту: що сталося і чого чекати далі

      Технологічні проблеми зберігання нафти

      "Все технологічне обладнання нафтотранспортної системи (трубопроводи, резервуарні парки, нафтоперекачувальної станції) було спроєктовано і побудовано виходячи з її основного виробничого завдання – забезпечувати надійну і безперебійну транспортування нафти", – відзначили в компанії.

      В Україні не можна зберігати чужу нафту

      Також в "Укртранснафта" відзначили, що питання зберігання нафти іноземних компаній на території України не врегульовано на законодавчому рівні. Відтак нафта іноземного походження може перебувати на території України лише у двох режимах – імпорт або транзит.


      Коротко про обвал цін на нафту / Інфографіка 24 каналу
       

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Укрнафта Нафта Обвал цін на нафту Новини України
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