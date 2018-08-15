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Чому в Україні продовжують рости долар та євро: пояснення від НБУ

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Чому ростуть долар і євро в Україні
Чому ростуть долар і євро в Україні / Фото з вільних мереж

Курс долара та євро в Україні продовжує зростати, оскільки гривня є сезонною. Це демонструє досвід останніх 4 років.

Про це в ефірі "Радіо НВ" заявив заступник глави Національного банку України Олег Чурій.

"Сезонність залежить від сільськогосподарського періоду. Ми ж аграрна країна. На сьогодні близько 45% експорту припадає на аграрну продукцію. Україна експортує зерно. Україна –№2 з експорту кукурудзи. Перше місце ми займаємо в експорті соняшникової олії. Коли йде експорт, то йде і виручка. З іншого боку, потрібно розуміти, що Україна має економіку, яка в повному обсязі перебуває на світлій стороні. Зокрема, велика частина аграрного сектора перебуває в тіні", – розповів Чурій.

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Заступник очільника НБУ нагадав, що в 2016 році коливання курсів валют почалися у вересні, у 2017 році – в серпні, а в 2018 році – в липні.

Причина проста. Курс важливий для бізнесу і населення. Вони (бізнес) подивилися на це і зрозуміли, що сенсу чекати вересня немає, тому купили валюту в серпні. Думаю, що в цьому році відбулася така ж ситуація. Ми бачимо тут психологічний вплив. Я б не назвав те, що відбувається сьогодні, панікою, але є певна нервозність. Коливання не є ознакою кризи,
– запевнив Чурій.

Щодо причин зниження курсу євро, заступник голови НБУ пояснив, що на євро впливають зовсім інші чинники. Крім того, за його словами, всі інші курси є похідними від долара.

"Всі інші курси є похідними від долара. Останнім часом ситуація на ринках, що розвиваються, досить нестабільна. За місяць гривня девальвувала на десь на 4%, а південно-африканська валюта девальвувала на 10%", – розповів Чурій.

До слова, згідно з курсом валют від НБУ, станом на 15 серпня долар коштує 27,45 гривні, а вартість євро становить 31,31 гривні.

Теги: Новини України Курси валют НБУ євро Гривня Долар-Гривня Долар Гроші
Джерело: 24 Канал
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