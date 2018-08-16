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Чому затопило зливову каналізацію Києва: у Гідрометцентрі озвучили своєрідну причину

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Вночі 16 серпня Київ накрила справжня природна стихія. У Гідрометцентрі заявили, що причиною комунального колапсу в місті є "не інтенсивність зливи, а посушлива погода напередодні".

Про це розповіла кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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Цієї ночі центральні вулиці Києва затопило дощовою водою, а дерева і стовпи повалило вітром. Муніципальні служби до самого вечора ліквідовували наслідки негоди.

Величезні калюжі і "ріки" у центрі міста, частково можна пояснити за рахунок попередньої посухи – листя на деревах почали потроху вже підсихати і тому під час поривів вітру воно інтенсивно опадало та потрапляло у зливні системи, які і так в Києві не вирізняються великою пропускною здатністю,
– йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Варто додати, що автомобільний тунель поблизу станції "Дорогожичі" досить часто затоплює. Не стала вийнятком і ця ніч, коли був буревій.

Загалом, в Києві є серйозна проблема з тим, що постійно забиваються зливові каналізації, адже частина з них вже застаріла і потребує реконструкції. На прес-конференції 16 серпня в Київраді запевнили, що наразі розпочалися роботи по реконструкції каналізації навколо Києво-Печерської лаври.

Зазначимо, що впоратися із наслідками негоди комунальникам допомагали дігери – люди, які ідеально знають підземні ходи. Дігери опускаються під землю, знаходять аварійні ділянки, повідомляють про це комунальників та вже разом усувають проблеми. 

Нагадаємо, в ніч на 16 серпня сильний дощ і вітер накрили столицю всього лише на 20 хвилин, але залишив по собі наслідки – поламані дерева, затоплені вулиці, зірвані дахи літніх майданчиків ресторанів і кафе.

Теги: Новини України Новини Києва Погода Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
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