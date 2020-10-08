Як повідомляє у фейсбуці "Муніципальна Варта Києва", черга із карет швидкої допомоги стоїть до інфекційного відділення Київської клінічної лікарні №9.

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В кожному з автомобілів інфікований на COVID-19,

– йдеться у повідомленні.

Дивіться відео черги карет швидкої допомоги:

У машинах швидкої допомоги насправді не було хворих на коронавірус

Цю інформацію спростував головний лікар закладу Михайло Валюк. У коментарі для 24 каналу він повідомив, що ця ситуація не пов’язана з коронавірусом.

Інфекційне відділення у нас розташоване окремо. Хворі на COVID-19 навіть не йдуть через приймальню. Черга була у відділення іншого профілю – терапія, травматологія тощо,

– підкреслив головний лікар.

Така ситуація склалась через те, що Київська клінічна лікарня №9 була черговою на весь Київ цією ночі. В інші дні такої черги не буває, підкреслив Валюк.

Ситуація з COVID-19 у Києві:

Останній час у Києві зростає кількість хворих на COVID-19 та госпіталізацій. За минулу добу до лікарень столиці госпіталізували 72 пацієнта.

З початку пандемії у Києві зареєстровано 25 896 випадків зараження коронавірусом, з них 422 — виявили протягом останніх 24 годин. Це один з найвищих показників захворюваності в Україні.