Кліматологи визначили місця в Києві, де в липні 2020 року спостерігалося найбільше забруднення повітря. Всього виявили перевищення допустимого рівня одразу 5 домішок у повітрі.

Загальний рівень забруднення атмосфери у липні по місту характеризувався, як високий, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Срезневського. До слова Забруднене повітря у Києві: у ДСНС попередили про концентрацію шкідливих речовин У яких частинах Києва повітря було найбільш забрудненим: Деміївська площа,

Бессарабська площа,

вулиця Семена Скляренка,

вулиця Каунаська,

проспект Перемоги (район станції метро "Святошин"),

площа Перемоги,

Оболонський проспект,

вулиця Олександра Довженка (поблизу метро "Шулявка"),

бульвар Лесі Українки,

вулиця Попудренка (район метро "Чернігівська"),

бульвар Вацлава Гавела (перетин з вулицею Академіка Стражеска). Перевищення рівня яких домішок виявили в повітрі: діоксид азоту – у 3,5 раза,

формальдегід – в 1,7 раза,

оксид азоту – в 1,5 раза,

фенол – в 1,3 раза,

діоксид сірки – в 1,2 раза. Порівняно з липнем 2019 року рівень забруднення атмосферного повітря міста підвищився внаслідок зростання вмісту діоксиду азоту, оксиду азоту, фенолу. Водночас вміст формальдегіду дещо знизився,

– розповіли в обсерваторії.