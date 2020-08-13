Де в Києві найбільш забруднене повітря: дані кліматологів
Кліматологи визначили місця в Києві, де в липні 2020 року спостерігалося найбільше забруднення повітря. Всього виявили перевищення допустимого рівня одразу 5 домішок у повітрі.
Загальний рівень забруднення атмосфери у липні по місту характеризувався, як високий, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Срезневського.
До слова Забруднене повітря у Києві: у ДСНС попередили про концентрацію шкідливих речовин
У яких частинах Києва повітря було найбільш забрудненим:
- Деміївська площа,
- Бессарабська площа,
- вулиця Семена Скляренка,
- вулиця Каунаська,
- проспект Перемоги (район станції метро "Святошин"),
- площа Перемоги,
- Оболонський проспект,
- вулиця Олександра Довженка (поблизу метро "Шулявка"),
- бульвар Лесі Українки,
- вулиця Попудренка (район метро "Чернігівська"),
- бульвар Вацлава Гавела (перетин з вулицею Академіка Стражеска).
Перевищення рівня яких домішок виявили в повітрі:
- діоксид азоту – у 3,5 раза,
- формальдегід – в 1,7 раза,
- оксид азоту – в 1,5 раза,
- фенол – в 1,3 раза,
- діоксид сірки – в 1,2 раза.
Порівняно з липнем 2019 року рівень забруднення атмосферного повітря міста підвищився внаслідок зростання вмісту діоксиду азоту, оксиду азоту, фенолу. Водночас вміст формальдегіду дещо знизився,
– розповіли в обсерваторії.