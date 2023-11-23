Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев розповів 24 Каналу, що таке повідомлення Укренерго є не першим. Про дефіцит уже заявляли влітку та восени.
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Що спричинило дефіцит
Баланс в енергетиці є хитким, тому якщо комбінується декілька чинників або щось стається – це може призвести до того, що Україні потрібно звертатися за допомогою до партнерів. У нашій ситуації дефіцит спричинили одразу два фактори – похолодання в середньому на 6 градусів і виведення на аварійний ремонт декількох блоків теплових електростанцій. Необхідну допомогу ми отримали, тому вимкнення споживачів вдалося уникнути.
Це не якийсь випадок, якого раніше не було. В "Укренерго" неодноразово попереджали, що ситуація є складною і вона залишається такою ще від жовтня 2022 року. Великих резервів потужності генерації немає, тому ми не можемо нераціонально використовувати електроенергію, насамперед у вечірні години,
– наголосив Геннадій Рябцев.
"Укренерго" робить все для того, щоб не вводити в дію графіки стабілізаційних вимкнень. Наразі є можливості, щоб цього уникнути, є невеликі резерви, аварійна допомога, яку ми можемо отримати, але українцям треба з повагою ставитись до роботи енергетиків і не використовувати зайві електроприлади, особливо в години пікового навантаження – це дозволить розвантажити енергосистему тоді, коли вона цього потребує.
Експерт з енергетичних питань пояснив, що спричинило дефіцит електроенергії: дивіться відео
Наскільки зменшились можливості України виробляти електроенергію
Тут варто нагадати, що лише за час торішнього опалювального сезону у 2022 – 2023 роках було 250 влучань в об'єкти енергетичної інфраструктури. З одного боку – це багато, але треба враховувати те, що росіяни випустили понад 1200 ракет і дронів. З них влучило 250, причому не обов'язково у сам об'єкт – влучання могли бути поруч з ним. Звісно, ці ураження завдали серйозної шкоди як безпосередньо енергоблокам, так і обладнанню, з допомогою якого здійснюється розподіл електроенергії.
Геннадій Рябцев додав, що у міжсезоння вдалося відновити щонайменше 80%. Роботи триватимуть до кінця року – це запорука того, що у нас потроху з'являтиметься певний запас.
Звісно, що початкові умови в цьому опалювальному сезоні гірші, ніж в попередньому. Якщо тоді у нас був досить суттєвий резерв, то тепер він значно менший, але й попит нижчий, ніж рік тому,
– підкреслив експерт з енергетичних питань.
Важливо розуміти, що енергетики знають, що робити у будь-яких ситуаціях, мають прописані алгоритми дій, а наше завдання – дослухатися до їхніх порад і надмірно не навантажувати енергетичну систему України у вечірні години. Якщо ми це зробимо, то навіть тих невеликих резервів, які є зараз, буде достатньо, щоб пройти цей опалювальний сезон без великих проблем.
Що відомо про ситуацію з енергосистемою України
- У листопаді голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький закликав українців не панікувати, адже що наша енергетична інфраструктура вперше у світі прикрита інженерним захистом. Проте ризики все-таки є, адже росіяни накопичили понад 800 ракет. Посадовець висловив сподівання, що взимку колапсу не буде і всі громадяни залишаться зі світлом.
- Триває робота над посиленням захисту української енергосистеми. Над цим разом з Україною працюють США та Велика Британія. Посол США в Україні Бріджит Брінк зазначила, що спільно з українськими чиновниками ведеться цілодобова робота для того, щоб зберегти світло, опалення та електроенергію на тлі варварських нападів Росії.
- Взимку можливі удари росіян по нашій енергосистемі, Україна до цього вже готується. Голова Державної інспекції енергетичного нагляду зауважив, що важливо накопичити аварійний резерв обладнання. Це робили упродовж року, також був створений гуманітарний хаб, в якому зберігається енергетичне обладнання. Його можуть застосувати для того, щоб прискорити ремонти пошкодженої інфраструктури.