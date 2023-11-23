Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев розповів 24 Каналу, що таке повідомлення Укренерго є не першим. Про дефіцит уже заявляли влітку та восени.

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Що спричинило дефіцит

Баланс в енергетиці є хитким, тому якщо комбінується декілька чинників або щось стається – це може призвести до того, що Україні потрібно звертатися за допомогою до партнерів. У нашій ситуації дефіцит спричинили одразу два фактори – похолодання в середньому на 6 градусів і виведення на аварійний ремонт декількох блоків теплових електростанцій. Необхідну допомогу ми отримали, тому вимкнення споживачів вдалося уникнути.

Це не якийсь випадок, якого раніше не було. В "Укренерго" неодноразово попереджали, що ситуація є складною і вона залишається такою ще від жовтня 2022 року. Великих резервів потужності генерації немає, тому ми не можемо нераціонально використовувати електроенергію, насамперед у вечірні години,

– наголосив Геннадій Рябцев.

"Укренерго" робить все для того, щоб не вводити в дію графіки стабілізаційних вимкнень. Наразі є можливості, щоб цього уникнути, є невеликі резерви, аварійна допомога, яку ми можемо отримати, але українцям треба з повагою ставитись до роботи енергетиків і не використовувати зайві електроприлади, особливо в години пікового навантаження – це дозволить розвантажити енергосистему тоді, коли вона цього потребує.

Експерт з енергетичних питань пояснив, що спричинило дефіцит електроенергії: дивіться відео

Наскільки зменшились можливості України виробляти електроенергію

Тут варто нагадати, що лише за час торішнього опалювального сезону у 2022 – 2023 роках було 250 влучань в об'єкти енергетичної інфраструктури. З одного боку – це багато, але треба враховувати те, що росіяни випустили понад 1200 ракет і дронів. З них влучило 250, причому не обов'язково у сам об'єкт – влучання могли бути поруч з ним. Звісно, ці ураження завдали серйозної шкоди як безпосередньо енергоблокам, так і обладнанню, з допомогою якого здійснюється розподіл електроенергії.

Геннадій Рябцев додав, що у міжсезоння вдалося відновити щонайменше 80%. Роботи триватимуть до кінця року – це запорука того, що у нас потроху з'являтиметься певний запас.

Звісно, що початкові умови в цьому опалювальному сезоні гірші, ніж в попередньому. Якщо тоді у нас був досить суттєвий резерв, то тепер він значно менший, але й попит нижчий, ніж рік тому,

– підкреслив експерт з енергетичних питань.

Важливо розуміти, що енергетики знають, що робити у будь-яких ситуаціях, мають прописані алгоритми дій, а наше завдання – дослухатися до їхніх порад і надмірно не навантажувати енергетичну систему України у вечірні години. Якщо ми це зробимо, то навіть тих невеликих резервів, які є зараз, буде достатньо, щоб пройти цей опалювальний сезон без великих проблем.

Що відомо про ситуацію з енергосистемою України