Дефіцит держбюджету України склав 23,5 мільярда гривень з початку року

Державний бюджет України за підсумками січня – квітня 2020 року виконано на 86,1%. Дефіцит склав 23,5 мільярда гривень.

У квітні 2020 року до загального фонду державного бюджету надійшло 90,9 мільярда гривень. Такі дані надає Міністерство фінансів України.

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Звідки надходили гроші до державного бюджету

Національний банк України : 43 мільярда гривень. НБУ перераховує до державного бюджету частину свого прибутку після підтвердження його річної фінансової звітності зовнішнім аудитом та затвердження її Радою НБУ;

: 43 мільярда гривень. НБУ перераховує до державного бюджету частину свого прибутку після підтвердження його річної фінансової звітності зовнішнім аудитом та затвердження її Радою НБУ; податок на доходи фізичних осіб та військовий збір : 8,5 мільярда гривень;

: 8,5 мільярда гривень; податок на додану вартість : 7,7 мільярда гривень (сальдо);

: 7,7 мільярда гривень (сальдо); акцизний податок з вироблених в Україні товарів : 5,9 мільярда гривень;

: 5,9 мільярда гривень; митні платежі: 19,6 мільярда гривень.

Одночасно відшкодування ПДВ становило 12 мільярдів гривень.

"За підсумками січня-квітня поточного року державний бюджет було виконано із дефіцитом у розмірі 23,5 мільярда гривень, у тому числі загальний фонд – із дефіцитом у сумі 33 мільярди гривень, що відповідає показникам бюджету", – йдеться в повідомленні Мінфіну.

Яким є дефіцит бюджету зараз?

На кінець 2019 дефіцит бюджету становив понад 71 мільярд гривень. За перший квартал 2020 додалися ще 32,73 мільярда. Нещодавно переглянули держбюджет-2020, в який заклали дефіцит на рівні 298,4 мільярда гривень (раніше було 96,3 мільярда). Він збільшився втричі. Це все як наслідок поширення COVID-19 та кризи, яку він спричинив. При перегляді бюджету також зменшили доходи, збільшили видатки та переглянули прогнози на курс гривні, ВВП та інфляцію.

При цьому державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-квітень 2020 року становили 108 мільярдів гривень, або 84,1% від запланованих на цей період.