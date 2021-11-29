Демонстративний плювок, – Герус про запуск "Північного потоку-2" без сертифікації

Російський газопровід "Північний потік-2" може запрацювати без сертифікації, а за умови сплати мільйонного штрафу. Це може мати репутаційний й іміджевий негатив для Росії на весь світ.

Таку думку в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив Андрій Герус – голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП. За його словами, це все ще нова інформація.

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Голова профільного комітету вважає, що країна-агресорка хоче у такий спосіб відкупитись грішми. Мовляв, ніякі норми вони не виконуватимуть. "Це буде демонстративний плювок на європейські правила", – пояснив Герус.

Якщо вони готові заплатити, то можливо. Проте я сумніваюсь, що таке буде. Скоріше за все спочатку сертифікація. Потім працюватимуть у режимі залежно від того, як ухвалять рішення. Андрій Герус Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП

Україні є за що поборотись, – Герус

На думку Геруса, усі країни діють у прагматичних та конкретних цілях, які їм вигідні. Україні це треба розуміти й чітко бачити реальність, а не бути в ілюзіях.

Боротьба триває. Є за що поборотися. Наші цілі – це те, щоб зберігався транзит і після закінчення контракту, який є зараз. Тобто після 2024 року,

– додав він.

Таку ж позицію, за спостереженням Геруса, мають США й Німеччина, попри те, що у певних моментах Україна з ними не погоджується, зокрема про "Північний потік-2". "Тут треба, щоб ми сформували спільну позицію", – запевнив він.

Російський газопровід: останні новини

Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2". Її відновлять лише тоді, коли росіяни реорганізують компанію згідно з німецьким законодавством.

США запровадили нові санкції проти газогону. Під них потрапила кіпрська компанія Transadria Ltd та ще одне судно.

У МВФ заявили, що через запуск російського газопроводу щорічні доходи України від експлуатації газотранспортної системи знизяться до 2024 року орієнтовно на 1,2 мільярда доларів.

За словами посла Німеччини в Україні, трубопровід не працюватиме точно ще пів року. Через це Росія може видобувати більше газу і захоче його постачати.