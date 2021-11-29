Демонстративный плевок, – Герус о запуске "Северного потока-2" без сертификации

Российский газопровод "Северный поток-2" может заработать без сертификации, а при условии уплаты миллионного штрафа. Это может иметь репутационный и имиджевый негатив для России на весь мир.

Такое мнение в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал Андрей Герус – председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ. По его словам, это все еще новая информация.

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Председатель профильного комитета считает, что страна-агрессор хочет таким образом откупиться деньгами. Мол, никакие нормы они не будут выполнять. "Это будет демонстративный плевок на европейские правила", – пояснил Герус.

Если они готовы заплатить, то возможно. Однако я сомневаюсь, что такое будет. Скорее всего сначала сертификация. Затем будут работать в режиме в зависимости от того, как примут решение. Андрей Герус Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ

Украине есть за что побороться, – Герус

По мнению Геруса, все страны действуют в прагматичных и конкретных целях, которые им выгодны. Украине это надо понимать и четко видеть реальность, а не быть в иллюзиях.

Борьба продолжается. Есть за что побороться. Наши цели – это то, чтобы сохранялся транзит и после окончания контракта, который есть сейчас. То есть после 2024 года,

– добавил он.

Такую же позицию, по наблюдению Геруса, имеют США и Германия, несмотря на то, что в определенных моментах Украина с ними не соглашается, в частности о "Северном потоке-2". "Здесь надо, чтобы мы сформировали общую позицию", – заверил он.

Российский газопровод: последние новости

Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2". Ее восстановят лишь тогда, когда россияне реорганизуют компанию согласно немецкому законодательству.

США ввели новые санкции против газопровода. Под них попала кипрская компания Transadria Ltd и еще одно судно.

В МВФ заявили, что из-за запуска российского газопровода ежегодные доходы Украины от эксплуатации газотранспортной системы снизятся к 2024 году ориентировочно на 1,2 миллиарда долларов.

По словам посла Германии в Украине, трубопровод не будет работать точно еще пол года. Из-за этого Россия может добывать больше газа и захочет его поставлять.