День Києва 2020 пройде онлайн: які заходи заплановані
31 травня Київ святкуватиме 1538 річницю. Однак, через карантин звичних масових заходів у столиці не буде, а свято перенесуть у теле- і онлайн-площину.
Коли святкують день Києва
День Києва щороку відзначають в останню неділю травня. Цьогоріч свято збіглося і з останнім днем весни, а також припало на карантин. Ситуація з коронавірусом у Києві, за критеріями МОЗ, вже відповідає нормам, які дозволили пом'якшити обмеження. Однак, в усій країні досі діє заборона на масові заходи. Тому, як повідомляють у пресслужбі КМДА, святкування 31 травня проведуть в онлайн-форматі.
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День Києва онлайн: яка програма
В ефірі телеканалу "Київ" зранку йтимуть привітання серії тематичних сюжетів "Прогулянки Києвом", "Київ, який ми любимо", "Портрети" та "Історії";
трансляція "Пробігу під каштанами", який цьогоріч пройде онлайн, телевікторина.
Столичні колективи створять святкові ролики, які розповсюдять у соцмережах, на ютуб-каналах, на своїх сайтах:
- академічний камерний хор "Хрещатик" створив хорову версію пісні Ігоря Шамо та Дмитра Луценка "Як тебе не любити, Києве мій!".
- Київський академічний муніципальний духовий оркестр підготував відеоролик пісні "Щастя, добра і любові".
- відеопривітання піснею "Україна – рідний край" записав Київський академічний ансамбль української музики "Дніпро".
- гала-концерт лауреатів і учасників Всеукраїнського фестивалю хорового мистецтва "Пісня над Дніпром-2020" імені Анатолія Авдієвського покажуть на ютуб-каналі UA:ESTRADA.TV.
Концерти на День Києва
Радіоконцерти гуртів [О], "On I Ona", "ADAM", "Нумер 482", "Green Grey" покажуть на телекані "Київ". Також у мережі покажуть гала-концерт "Світові шедеври" за участю артистів та оркестру Київського національного академічного театру оперети.
З балкону фасаду театру Київського академічного театру опери і балету близько 20:00 артисти даватимуть святковий концерт.