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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

День Незалежності у Львові: як змінилось ставлення до свята після війни

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Свята могло б і не бути, якби не українські бійці. Саме вони відстояли незалежність країни у 2014 році і продовжують стримувати російських найманців на Донбасі. Саме тому львів'яни вирішили поєднати урочисті заходи і відзначення бійців. Влаштували відпочинок для військових рідної для міста 80-ї аеромобільної бригади.

У Шевченківському гаю влаштували свято для військовослужбовців 80-ї аеромобільної бригади. Тут для них – прогулянки на свіжому повітрі, концерт і навіть гостина – з польової кухні.

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"Сьогодні маємо велику честь святкувати таке велике свято нашої держави – День Незалежності – пліч-о-пліч із героями, з тими хлопцями, які справді захищають цю незалежність", – сказала співорганізаторка акції Надія Дзвоник.

У парк військові прийшли без форми, у цивільному. Й насолоджувались простою сімейною атмосферою. А поміж тим, вітали країну із Днем народження.

Бажаю всім українцям терпіння, мужності, наснаги, витривалості. І все в нас буде добре! Рано чи пізно – перемога за нами!
– впевнені військові медсестри Ірина та Ніна.

У центрі міста теж святкували. Тут розваги у День Незалежності до кольору, до вибору – концерти, фестивалі і навіть етноалея "Унікальна Львівщина", де можна випробувати стародавнє ремесло.

Для львів'ян це свято зі сталої традиції перетворюється на чітке усвідомлення, якої країни прагнуть і якою вона обов'язково буде. З настанням війни почали сприймати День Незалежності по-новому.

Це свято Дня народження нашої незалежної України. Ми всі з великим піднесенням його святкуєм і його очікуємо, готуємося до нього. Це одне з найбільших свят в році,
– сказав львів'янин Олександр.

Більше – дивіться у сюжеті. 

Теги: Новини України День Незалежності Новини Львова
Джерело: 24 канал
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