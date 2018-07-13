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Депутат вдарив жінку кулаком в обличчя за зауваження про його собаку: відео

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Депутат від "УКРОПу" вдарив жінку кулаком в обличчя
Депутат від "УКРОПу" вдарив жінку кулаком в обличчя / Кадр з відео

У Гостомелі, що неподалік від Києва, голова осередку партії "УКРОПу" Микола Пальський вдарив жінку кулаком в обличчя за прохання вигулювати свого собаку на повідку.

Інцидент трапився ще ввечері 9 липня, але резонансу набув після того, як у мережі з'явилось відео з камер спостереження.

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На кадрах видно, як вулицею біжить собака породи пітбуль без повідка. Слідом за ним йде його господар, який відволікається на розмову по телефону.

Помітно, що пітбуль підходить до інших собак, в цей момент на вулиці багато перехожих, серед яких і діти.

Жінка, яка побачила собаку без нагляду, зробила зауваження власнику і попросила взяти свого улюбленця на повідок.

На відео видно, як чоловік підходить до жінки і у відповідь на слова з розмаху б'є її рукою в обличчя.

Дивіться відео, як голова осередку "УКРОП" Микола Пальський вдарив жінку кулаком в обличчя:

У партії "УКРОП" вже відреагували на цей інцидент. На сайті політсили з’явилось повідомлення про те, що "УКРОП" засуджує такі дії голови гостомельського осередку Миколи Пасальського і за це він позбудеться членства у партії.

 

Теги: Новини України УКРОП Сутички Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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