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      Державна регуляторна служба завжди стає на бік бізнесу, – Укртатнафта

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      Державна регуляторна служба
      Державна регуляторна служба / poltava.to

      Державна регуляторна служба – єдиний орган, який підходить з практичної точки зору до законів і нормативних актів.

      При цьому завжди захищає інтереси бізнесу, заявив заступник голови правління "Укртатнафта" Руслан Міловідов в ефірі 24 каналу.

      За словами Міловідова, під час розробок підзаконних актів держава не завжди враховує інтереси виробників. При цьому, єдиною можливістю достукатися до влади є Державна регуляторна служба (ДРС).

      "Був розроблений підзаконний акт Міністерством енергетики та вугільної промисловості про введення норм втрат нафтопродуктів. Було багато зауважень, при цьому не залучали до розробки дані введень виробників. Завдяки тільки втручанню регуляторної служби були внесені відповідні зміни, і проєкт відправлений на доопрацювання для перерахунку вказаних норм", – заявив Міловідов.

      За словами Міловідова, ДРС зараз займається важливою роботою щодо змін в Податковий кодекс, а також змін в системи електронної адміністративної реалізації палива.

      "Зз Державною регуляторною службою ми працюємо вже давно. Вони завжди ставали на бік бізнесу. Останнім часом наша співпраця, в основному, пов’язана з законопроєктами та підзаконними нормативними актами, які зараз впроваджують – це зміна в Податковий кодекс, це зміна в системи електронної адміністративної реалізації палива, по якій виникає багато питань", – заявив Міловідов.

      blog_ava
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      Теги: Податковий кодекс Податки
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