Державний борг України: скільки грошей доведеться віддати у 2020

Держборг України у відсотках до ВВП знизився, та Україна все ж має чималі зобов'язання по виплатах у 2020 році. Мовиться про 400 мільярдів 700 мільйонів гривень.

Згідно з відкритими даними на сайті Міністерства фінансів, Україна у 2020 році повинна сплатити 169 мільярдів 240 мільйонів гривень за зовнішніми боргами, а також 231 мільярд 460 мільйонів гривень – за внутрішніми.

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Найбільше доведеться віддати у липні – вересні, а найменше – у кінці 2020 року (четвертому кварталі).

Скільки грошей доведеться віддати Україні у 2020 році (поквартальні дані)

Перший квартал – 109,24 мільярда гривень

За внутрішніми боргами – 74,69 мільярда.

Цікаво, що аж 17,49 мільярда з них – це обслуговування боргу (умовно кажучи, відсотки за кредит), а 57,21 мільярда – погашення.

Цікаво, що аж 17,49 мільярда з них – це обслуговування боргу (умовно кажучи, відсотки за кредит), а 57,21 мільярда – погашення. За зовнішніми боргами – 33,55 мільярда гривень.

Тут ситуація з відсотками інша: 18,64 мільярда – це обслуговування, і лише 14,91 мільярда – погашення.

Що таке внутрішній та зовнішній борг країни?



Зовнішній борг – це борг держави перед іншими країнами або міжнародними організаціями чи фінансовими установами.



Внутрішній борг – це борг уряду (наприклад, через продаж облігацій внутрішнього державного займу), який забезпечений майном держави.

Другий квартал – 101,97 мільярда гривень

62,51 мільярда за внутрішніми боргами.

39,46 мільярда за зовнішніми.

Третій квартал – 153,83 мільярда гривень

За внутрішніми боргами 67,28 мільярда гривень.

За зовнішніми – 86,55 мільярда.

Четвертий квартал – 36,66 мільярда гривень

За внутрішніми боргами – 26,97 мільярда.

За зовнішніми – 9,69 мільярда.

Важливо! Що таке зовнішній борг країни й кому винні українці – читайте у матеріалі 24 каналу.

Скільки треба буде платити у наступні роки

У 2021 році Україна, як заплановано, повинна сплатити менше, ніж у 2020: 335,92 мільярда гривень.

У 2022 році – до 230,64 мільярда гривень.

У 2023 році – до 226,7 мільярда.

У 2024 році – 265,74 мільярда.

Усі ці дані, звісно, будуть актуальними, якщо державний борг України не зростатиме коштом нових кредитів.

Цікавинка: якщо пригадати дані електронного перепису населення, то там мовиться про 16 мільйонів 458 тисяч українців основного працездатного віку.



Якщо виплату держборгу України у 2020 розділити на усіх, вийде "лише" по 24 тисячі та 34 гривні з людини.



Станом на кінець 2019 року держборг України становить 1,99 трильйона гривень / Інфографіка 24 каналу