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      Державний борг України: скільки грошей доведеться віддати у 2020

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      Скільки Україні доведеться сплатити боргу в 2020 році / Ілюстративне фото (pixabay)

      Держборг України у відсотках до ВВП знизився, та Україна все ж має чималі зобов'язання по виплатах у 2020 році. Мовиться про 400 мільярдів 700 мільйонів гривень.

      Згідно з відкритими даними на сайті Міністерства фінансів, Україна у 2020 році повинна сплатити 169 мільярдів 240 мільйонів гривень за зовнішніми боргами, а також 231 мільярд 460 мільйонів гривень – за внутрішніми.

      Зверніть увагу: Державний борг України опустився до показника часів Януковича

      Найбільше доведеться віддати у липні – вересні, а найменше – у кінці 2020 року (четвертому кварталі). 

      Скільки грошей доведеться віддати Україні у 2020 році (поквартальні дані)

      Перший квартал – 109,24 мільярда гривень

      • За внутрішніми боргами – 74,69 мільярда.
        Цікаво, що аж 17,49 мільярда з них – це обслуговування боргу (умовно кажучи, відсотки за кредит), а 57,21 мільярда – погашення. 
      • За зовнішніми боргами – 33,55 мільярда гривень.
        Тут ситуація з відсотками інша: 18,64 мільярда – це обслуговування, і лише 14,91 мільярда – погашення. 

      Що таке внутрішній та зовнішній борг країни?

      Зовнішній борг – це борг держави перед іншими країнами або міжнародними організаціями чи фінансовими установами.

      Внутрішній борг – це борг уряду (наприклад, через продаж облігацій внутрішнього державного займу), який забезпечений майном держави. 

      Другий квартал – 101,97 мільярда гривень

      •  62,51 мільярда за внутрішніми боргами.
      •  39,46 мільярда за зовнішніми. 

      Третій квартал – 153,83 мільярда гривень

      • За внутрішніми боргами 67,28 мільярда гривень.
      • За зовнішніми – 86,55 мільярда. 

      Четвертий квартал – 36,66 мільярда гривень

      • За внутрішніми боргами – 26,97 мільярда.
      • За зовнішніми – 9,69 мільярда. 

      Важливо! Що таке зовнішній борг країни й кому винні українці – читайте у матеріалі 24 каналу. 

      Скільки треба буде платити у наступні роки

      • У 2021 році Україна, як заплановано, повинна сплатити менше, ніж у 2020: 335,92 мільярда гривень.
      • У 2022 році – до 230,64 мільярда гривень.
      • У 2023 році – до 226,7 мільярда.
      • У 2024 році – 265,74 мільярда.

      Усі ці дані, звісно, будуть актуальними, якщо державний борг України не зростатиме коштом нових кредитів. 

      Цікавинка: якщо пригадати дані електронного перепису населення, то там мовиться про 16 мільйонів 458 тисяч українців основного працездатного віку.

      Якщо виплату держборгу України у 2020 розділити на усіх, вийде "лише" по 24 тисячі та 34 гривні з людини. 

      Держборг
      Станом на кінець 2019 року держборг України становить 1,99 трильйона гривень / Інфографіка 24 каналу

      Вирусный апокалипсис в Китае: откуда он взялся и грозит ли Украине
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: держборг Гроші Міністерство фінансів України Новини України
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