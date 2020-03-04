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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ ВІДСТАВКА УРЯДУ ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМИГАЛЬ
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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ ВІДСТАВКА УРЯДУ ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМИГАЛЬ

      Держбюджет потрібно переглянути, збільшивши соцвиплати, – Шмигаль

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      Шмигаль заявив, що у держбюджеті потрібно передбачити збільшення соцвиплат / glavcom.ua

      Кандидат на посаду прем'єр-міністра України Денис Шмигаль заявив, що державний бюджет на 2020 рік потрібно переглянути. А саме збільшити соціальні виплати та пенсії для українців.

      Є деякі виклики, за вирішення яких потрібно братися негайно, заявив Денис Шмигаль під час промови у Верховній Раді.

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      За його словами, уряд повинен зробити все, щоб не допустити економічну та бюджетну кризу у країні.

      Вважаю, що ми маємо переглянути державний бюджет на 2020 рік у частині збільшення виплат і пенсій для простих українців,
      – зазначив Шмигаль.

      Однак є й інші важливі завдання, над якими потрібно працювати.

      Серед інших викликів кандидат у прем’єри виділив:

      • зменшення видатків на посадовців;
      • виплата заборгованості шахтарям;
      • медичне забезпечення для виявлення та лікування коронавірусу;
      • посилення економічного блоку, а саме забезпечення зростання промисловості, аграрного сектору;
      • реформа децентралізації;
      • доступні кредити для малого і середнього бізнесу, іпотечні кредити для населення;
      • стратегія та перспективи економічного розвитку на майбутні роки та інші.

      Важливо! Наразі у Раді йде обговорення перед голосуванням за призначення Дениса Шмигаля новим прем’єр-міністром.

      Що відомо про Дениса Шмигаля?4 лютого його призначили віцепрем’єр-міністром розвитку громад і територій. До цього з 2 серпня 2019 року він працював головою Івано-Франківської обладміністрації. У 2014 році балотувався у народні депутати Верховної Ради по виборчому округу №121 (Львівська область). Був самовисуванцем, не належав до жодної з партій. Кандидат у нардепи отримав найменшу підтримку виборців серед конкурентів – лише 188 голосів. Детальна біографія Дениса Шмигаля – за посиланням.

      Основне про бюджет-2020

      • 14 листопада 2019 року Рада остаточно ухвалила проєкт закону про Державний бюджет України на 2020 рік.
      • Доходи державного кошторису становитимуть 1 трильйон 93,7 мільярда гривень. Видатки – 1 трильйон 180 мільярдів гривень.
      • У 2020 році Україна до Державного бюджету планує повернути кредити на суму 7,4 мільярда гривень. А станом на 31 грудня 2020 року граничний обсяг державного боргу становитиме 2 трильйони 45,1 мільярда гривень.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Верховна Рада Денис Шмигаль Пенсія Бюджет 2020 Новини України
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