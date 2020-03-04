Держбюджет потрібно переглянути, збільшивши соцвиплати, – Шмигаль
Кандидат на посаду прем'єр-міністра України Денис Шмигаль заявив, що державний бюджет на 2020 рік потрібно переглянути. А саме збільшити соціальні виплати та пенсії для українців.
Є деякі виклики, за вирішення яких потрібно братися негайно, заявив Денис Шмигаль під час промови у Верховній Раді.
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За його словами, уряд повинен зробити все, щоб не допустити економічну та бюджетну кризу у країні.
Вважаю, що ми маємо переглянути державний бюджет на 2020 рік у частині збільшення виплат і пенсій для простих українців,
– зазначив Шмигаль.
Однак є й інші важливі завдання, над якими потрібно працювати.
Серед інших викликів кандидат у прем’єри виділив:
- зменшення видатків на посадовців;
- виплата заборгованості шахтарям;
- медичне забезпечення для виявлення та лікування коронавірусу;
- посилення економічного блоку, а саме забезпечення зростання промисловості, аграрного сектору;
- реформа децентралізації;
- доступні кредити для малого і середнього бізнесу, іпотечні кредити для населення;
- стратегія та перспективи економічного розвитку на майбутні роки та інші.
Важливо! Наразі у Раді йде обговорення перед голосуванням за призначення Дениса Шмигаля новим прем’єр-міністром.
Що відомо про Дениса Шмигаля?4 лютого його призначили віцепрем’єр-міністром розвитку громад і територій. До цього з 2 серпня 2019 року він працював головою Івано-Франківської обладміністрації. У 2014 році балотувався у народні депутати Верховної Ради по виборчому округу №121 (Львівська область). Був самовисуванцем, не належав до жодної з партій. Кандидат у нардепи отримав найменшу підтримку виборців серед конкурентів – лише 188 голосів. Детальна біографія Дениса Шмигаля – за посиланням.
Основне про бюджет-2020
- 14 листопада 2019 року Рада остаточно ухвалила проєкт закону про Державний бюджет України на 2020 рік.
- Доходи державного кошторису становитимуть 1 трильйон 93,7 мільярда гривень. Видатки – 1 трильйон 180 мільярдів гривень.
- У 2020 році Україна до Державного бюджету планує повернути кредити на суму 7,4 мільярда гривень. А станом на 31 грудня 2020 року граничний обсяг державного боргу становитиме 2 трильйони 45,1 мільярда гривень.