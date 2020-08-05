Кабінет Міністрів України 5 серпня затвердив державну стратегію регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки. Гроші виділятимуть не лише з держбюджету, а й з інших джерел.

За відповідне рішення проголосували під час засідання Кабміну, повідомляє 24 канал.

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На розвитку яких регіонів зосередиться Україна

гірські території Українських Карпат,

узбережжя Чорного та Азовського морів,

зони впливу міжнародних транспортних коридорів,

прикордонні регіони в тому числі у несприятливих умовах,

природно-заповідні території,

міські агломерації,

центри економічного зростання,

монофункціональні міські поселення,

сільські поселення у несприятливих умовах.

Ми говоримо про школи, лікарні, безпечне довкілля. Ніхто не говорить про скорочення об’єктів соціальної інфраструктури через ліквідацію радянського типу районів,

– запевнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Звідки виділятимуть кошти на регіональні проєкти

Фінансування розвитку територій, згідно зі стратегією, планується за рахунок державного бюджету, кредитних коштів МФО, зовнішніх та внутрішніх інвестицій та донорських коштів.

За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, у стратегії окреслено тенденції та основні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів в контексті загальнодержавних викликів.

До речі Зеленський дав уряду час до 1 вересня на розробку плану "Великого будівництва" на 2021

У Стратегії запроваджено нові підходи до політики регіонального розвитку, а саме: