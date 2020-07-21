В Києві відкрився коктейль бар та салон краси з бетонними поверхнями та золотими акцентами. Заклад під назвою "Say No Mo" покликаний зруйнувати гендерні стереотипи. Дизайн інтер'єру салону краси нагадує стиль гранж. Більше про новий заклад – читайте в матеріалі.

Салон краси розташований в центрі Києва, повідомляє відоме видання Dezeen.

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Заклад займає два поверхи будівлі, яка була зведена ще на початку 20 століття та включає власний бар, де відвідувачі можуть випити прохолодний напій до або після косметичних процедур.



Так виглядає рецепція у закладі / Фото Dezeen

Дизайнерська студія Balbek Bureau розробило інтер'єр для салону краси та уникнуло стереотипного для такого роду закладів декору.



Окрім бетону та цегли, всередині немало позолоти / Фото Dezeen

Загалом в інтер'єрі домінує голий бетон з необробленими цегляними стінами, що нагадує стиль гранж.



Так виглядає зона педикюру / Фото Dezeen

Попереду знаходиться зона педикюру, яка гордістю салону. Тут розставлені зручні бежеві крісла та басейни для ніг, а підлога викладена білою плиткою. Простір доповнений позолоченими мийками.



Потріскана плитка також є частиною декору / Фото Dezeen

В тильній стороні першого поверху розташована зона бару, де домінують яскраві обшивки золотистого кольору, які приховують шорстку та нерівну поверхню.



Керівництво закладу прагне створити гендерно нейтральний салон краси / Фото Dezeen

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Поруч з коктейльним баром знаходиться кімната, присвячена манікюру та нейл-арту. Потім сходи опускаються до підвалу, де є приміщення перукарні та макіяжу.