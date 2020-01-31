Під Бессарабським ринком в Києві відкрився паб – фото красивого інтер'єру
Бальтазар – заклад, який спроєктувала дизайнерська студія Rina Lovko. Особливостями пабу є низький рівень освітлення та підвальна атмосфера.
Бальтазар працює під ногами метушливого Бессарабського ринку, пише авторитетний портал Dezeen.
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Як розповідають представники студії, проєкт робився здебільшого інтуїтивно.
Заклад розташований в центрі столиці / фото: Dezeen
Я дуже хотів створити місце, яке б не нагадувало жодного іншого, і таким чином зробило його унікальним,
– заявили у студії.
Складності проєкту додавало також місце розташування закладу. В деяких місцях висота кімнат не перевищувала 160 сантиметрів. Власникам довелось прокопати 20 сантиметрів вглибину, щоб дотриматись норм.
Заклади у підвалах мають свої особливості / фото: Dezeen
Ще однією проблемою була відсутність свіжого повітря у найвіддаленіших кімнатах. Для цього встановили спеціальну вентиляційну систему.
Оптична ілюзія в одній з кімнат / фото: Dezeen
Інтер'єр студії наближений до стилю лофт – відкриті цегляні стіни, неприкриті труби та креативні світильники. В пабі є кілька обідніх столів, а також багато високих столиків. Особливістю також є наявність вітальні із затишною зоною.
Напівтемрява закладу додає особливої атмосфери / фото: Dezeen
Освітлення тут забезпечується кількома світильниками з приглушеним жовтим світлом та великою кількістю свічок.
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Туманне освітлення створює таємничу атмосферу, яка приваблює відвідувачів,
– пояснили у студії.
Вітальня прикрашена гобеленом / фото: Dezeen
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