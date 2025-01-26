Специалисты по интерьерам назвали 7 цветов, которые постепенно будут замещать безумно популярный бордовый, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Какими оттенками заменить бордовый

"Бархатная кровь" и бордо, на первый взгляд, могут не иметь ничего отличного. Однако, хотя эти цвета и являются родственниками, "бархатная кровь" имеет больше коричневых оттенков и меньше пурпурного пигмента, чем бордо, которое располагается на более холодном конце спектра. Бархатная кровь, зато, является идеальным балансом тепла и холода, занимая промежуточное место между бордо и маруном на цветном колесе.

Бархатный цвет идеально подходит для комнат, таких как библиотеки или гардеробные / Фото Sarah Vaile

Ржавый является более деликатной альтернативой бордо, с меньшей насыщенностью. Благодаря мягкому оттенку этот красновато-коричневый цвет является более земным и удобным, похожим на терракоту или обожженный оранжевый.

Этот цвет становится популярным как универсальный для всего интерьера, особенно в современных бохо и вдохновленных природой пространствах.

Эксперты советуют совместить стены, окрашенные в ржавый, с белой отделкой, а затем добавить в интерьер декор из ротанга для создания органического ощущения.

Ржавый будет отличной заменой бордо / Фото Yarn Collective

Если вы все еще ищете роскошный оттенок с нотками драмы и роскоши, попробуйте баклажановый. Этот темный, земляной фиолетовый имеет определенную величественность – усиленную теплыми красными оттенками, поэтому это цвет, который точно заставит ваш дом выглядеть элитно. Дополнительный фиолетовый оттенок придает баклажановому цвету преимущество перед бордо, особенно когда он используется как акцент. Темный баклажановый будет появляться в акцентной мебели: креслах, журнальных столиках, диванах.

Баклажановый цвет поможет расставить выразительные акценты в пространстве / Фото Matti Gresham

Мягкие оттенки лаванды и фиолетового в последнее время приобрели популярность. Этот бледный, синевато-фиолетовый цвет имеет более мягкое ощущение по сравнению с бордо, но эти два оттенка прекрасно сочетаются.

Используйте в вашем интерьере комбинацию лаванды и бордо / Фото Paint & Paper Library

Сливовый является отличной альтернативой бордо. Декор в 2025 году обещает быть жизнерадостным и дружественным. Сливовый цвет имеет всю элегантность глубоких темных красных, но с игривостью фиолетового. Насыщенный или приглушенный, этот цвет прекрасно сочетается с различными нейтральными оттенками коричневого или земляными тонами. Он добавит роскоши дивану или тканям для штор, не перегружая пространство. Его можно использовать в плитке, коврах или постельном белье для добавления глубины и характера.

Сливовый цвет придаст роскоши пространству, не перегружая его / Фото Farrow & Ball

Светло-розовый, несмотря на очевидные отличия от бордо, имеет с ним много общего. Оба теплые, гостеприимные и элегантные, а также прекрасно сочетаются между собой, причем сила бордо подчеркивает нежность пепельно-розового. Это сочетание будет отличным цветовым решением для кухни, с темным оттенком на шкафах, или придаст тепла плохо освещенной гостиной, если темный оттенок использовать для обивки.

Светло-розовый идеально подойдет к разным комнатам / Фото Garruppo

Насыщенный красный может заменить бордо в этом году. Подъем красного сигнализирует о желании людей выразить индивидуальность в своих домах.

Выберите морковный цвет для вашего дома / Фото Farrow & Ball