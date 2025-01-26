Фахівці з інтер'єрів назвали 7 кольорів, які поступово заміщуватимуть шалено популярний бордовий, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Якими відтінками замінити бордовий

"Оксамитова кров" і бордо, на перший погляд, можуть не мати нічого відмінного. Однак, хоча ці кольори і є родичами, "оксамитова кров" має більше коричневих відтінків і менше пурпурного пігменту, ніж бордо, яке розташовується на холоднішому кінці спектра. Оксамитова кров, натомість, є ідеальним балансом тепла та холоду, займаючи проміжне місце між бордо і маруном на кольоровому колесі.

Оксамитовий колір ідеально підходить для кімнат, таких як бібліотеки чи вбиральні / Фото Sarah Vaile

Ржавий є більш делікатною альтернативою бордо, з меншою насиченістю. Завдяки м'якшому відтінку цей червонувато-коричневий колір є більш земним і зручним, схожим на терракоту чи обпалений оранжевий.

Цей колір стає популярним як універсальний для всього інтер'єру, особливо в сучасних бохо та натхненних природою просторах.

Експерти радять поєднати стіни, пофарбовані в ржавий, з білим оздобленням, а потім додати в інтер'єр декор з ротанга для створення органічного відчуття.

Ржавий буде чудовою заміною бордо / Фото Yarn Collective

Якщо ви все ще шукаєте розкішний відтінок з нотками драми та розкоші, спробуйте баклажановий. Цей темний, земляний фіолетовий має певну величність – підсилену теплими червоними відтінками, тому це колір, який точно змусить ваш будинок виглядати елітно. Додатковий фіолетовий відтінок надає баклажановому кольору перевагу перед бордо, особливо коли він використовується як акцент. Темний баклажановий з'являтиметься в акцентних меблях: кріслах, журнальних столиках, диванах.

Баклажановий колір допоможе розставити виразні акценти у просторі / Фото Matti Gresham

М'які відтінки лаванди і фіолетового останнім часом набули популярності. Цей блідий, синювато-фіолетовий колір має більш м'яке відчуття порівняно з бордо, але ці два відтінки чудово поєднуються.

Використайте у вашому інтер'єрі комбінацію лаванди і бордо /Фото Paint & Paper Library

Сливовий є чудовою альтернативою бордо. Декор у 2025 році обіцяє бути життєрадісним і дружнім. Сливовий колір має всю елегантність глибоких темних червоних, але з грайливістю фіолетового. Насичений чи приглушений, цей колір чудово поєднується з різними нейтральними відтінками коричневого або земляними тонами. Він додасть розкоші дивану або тканинам для штор, не перевантажуючи простір. Його можна використовувати в плитці, килимах чи постільній білизні для додавання глибини і характеру.

Сливовий колір додасть розкоші простору, не перевантажуючи його / Фото Farrow & Ball

Світло-рожевий, незважаючи на очевидні відмінності від бордо, має з ним багато спільного. Обидва теплі, гостинні та елегантні, а також чудово поєднуються між собою, причому сила бордо підкреслює ніжність попелясто-рожевого. Це поєднання буде чудовим кольоровим рішенням для кухні, з темнішим відтінком на шафах, або додасть тепла погано освітленій вітальні, якщо темніший відтінок використовувати для оббивки.

Світло-рожевий ідеально пасуватиме до різних кімнат / Фото Garruppo

Насичений червоний може замінити бордо цього року. Піднесення червоного сигналізує про бажання людей виразити індивідуальність у своїх домівках.

Оберіть морквяний колір для вашої домівки / Фото Farrow & Ball