Ответы экспертов свидетельствуют об общем сдвиге в сторону аутентичности, долговечности и личного стиля, а не мимолетных трендов и массового производства, передает 24 Канал со ссылкой на Elle Decor.

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Дешевая массовая мебель

Дизайнеры единогласно отказываются от некачественной, массово произведенной мебели, которая не выдерживает испытания временем.

Так, Филип Томас Вандерфорд говорит: "Я сознательно отхожу от вещей, которые выглядят универсальными или сугубо утилитарными. Мебель-заполнители – все эти банальные тумбы, серийные стулья или забытые журнальные столики – не имеют места в хорошо продуманных интерьерах".

Специалисты советуют инвестировать в качественные вещи с характером и историей, искать авторскую или винтажную мебель, которая сможет выдержать испытание временем.

Избыток букле

Дизайнеры также пересматривают свое отношение к фактуре букле, которая доминировала в интерьерах последние годы.

Возможно, это непопулярное мнение, но мебель в кремовом или белом букле для меня уже устаревшая, и я больше не использую этот стиль в проектах,

– говорит дизайнер Эйми Майсгаер.

Майсгаер рекомендует обратить внимание на ткани, которые имеют теплую, приятную текстуру, но еще не приелись. Например, мохер.

Откажитесь от букле в 2025 году / Фото из открытых источников

Одинаковые мебельные гарнитуры

Дизайнеры все чаще избегают полностью подобранных наборов мебели. Они говорят, что покупка полного комплекта мебели для гостиной или спальни может сделать комнату слишком шаблонной или даже мертвой.

Поэтому лучше сочетать различные материалы и стили, например, современный диван со старинным столиком, чтобы создать более естественный, собранный образ.

Нефункциональные предметы

Дизайнерам надоели интерьеры, созданные исключительно для Instagram, без учета функциональности.

В 2025 году они предпочитают пространства, которые работают в реальной жизни. Жизнеспособные, многослойные и личные – лучше, чем трендовые и одноразовые.

Чрезмерно тематические комнаты

Дизайнерам надоели интерьеры, которые слишком буквально придерживаются определенной эстетики.

Комнаты, которые слишком буквально копируют тему – например, канатные зеркала в каждом "приморском" доме или лампы Эдисона в каждом "лофте" на вид банальны и предсказуемы.

Эксперты предлагают черпать вдохновение из стиля, не копируя его полностью. Лучшие интерьеры сегодня – это сочетание влияний и отражение личности жителей, а не копия с Pinterest.