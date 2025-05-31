Відповіді експертів свідчать про загальний зсув у бік автентичності, довговічності та особистого стилю, а не швидкоплинних трендів і масового виробництва, передає 24 Канал із посиланням на Elle Decor.

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Дешеві масові меблі

Дизайнери одноголосно відмовляються від неякісних, масово вироблених меблів, які не витримують випробування часом.

Так, Філіп Томас Вандерфорд каже: "Я свідомо відходжу від речей, які мають вигляд універсальних або суто утилітарних. Меблі-заповнювачі – всі ці банальні тумби, серійні стільці чи забуті журнальні столики – не мають місця в добре продуманих інтер'єрах".

Фахівці радять інвестувати в якісні речі з характером і історією, шукати авторські або вінтажні меблі, які зможуть витримати випробування часом.

Надмір букле

Дизайнери також переглядають своє ставлення до фактури букле, яка домінувала в інтер'єрах останні роки.

Можливо, це непопулярна думка, але меблі в кремовому або білому букле для мене вже застарілі, і я більше не використовую цей стиль у проєктах,

– говорить дизайнерка Еймі Майсґаєр.

Майсґаєр рекомендує звернути увагу на тканини, які мають теплу, приємну текстуру, але ще не приїлися. Наприклад, мохер.

Відмовтеся від букле у 2025 році / Фото з відкритих джерел

Однакові меблеві гарнітури

Дизайнери дедалі частіше уникають повністю підібраних наборів меблів. Вони кажуть, що купівля повного комплекту меблів для вітальні чи спальні може зробити кімнату надто шаблонною або навіть мертвою.

Тому краще поєднувати різні матеріали й стилі, наприклад, сучасний диван зі старовинним столиком, щоб створити природніший, зібраний образ.

Нефункціональні предмети

Дизайнерам набридли інтер'єри, створені виключно для Instagram, без урахування функціональності.

У 2025 році вони віддають перевагу просторам, які працюють у реальному житті. Життєздатні, багатошарові та особисті – краще, ніж трендові й одноразові.

Надмірно тематичні кімнати

Дизайнерам набридли інтер'єри, які занадто буквально дотримуються певної естетики.

Кімнати, які надто буквально копіюють тему – наприклад, канатні дзеркала в кожному "приморському" домі чи лампи Едісона в кожному "лофті" на вигляд банальні та передбачувані.

Експерти пропонуютьчерпати натхнення зі стилю, не копіюючи його повністю. Найкращі інтер'єри сьогодні – це поєднання впливів і відображення особистості мешканців, а не копія з Pinterest.