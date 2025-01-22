Есть как минимум 4 идеи по размещению кухонных полотенец, чтобы они оставались легкодоступными и одновременно повышали визуальную привлекательность пространства. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на thespruce.

Смотрите также Создаст баланс эстетики и комфорта: как сделать белую кухню уютной

Ручки приборов

Легко использовать то, что у вас уже есть, и повесить кухонные полотенца на любые доступные ручки приборов. Замечательное преимущество такого варианта заключается в том, что для установки сушки для полотенец не нужно вкручивать шурупы в стены или шкафы. Эту концепцию можно легко реализовать практически на любой кухне.

Эта стратегия лучше всего работает на приборах, у которых ручки находятся не низко, например, на духовке. Если повесить полотенце на что-нибудь ниже, оно будет волочиться по полу каждый раз, когда вы открываете дверцу прибора.



Полотенце можно повесить на ручку духовки / Фото Stacy Zarin Goldberg

Скрытые ручки для полотенец

Если вы такой человек, которому не нравится, когда полотенце для рук видно на открытой поверхности, есть варианты. Самый простой – прикрепить полотенцесушители к задней части дверцы шкафа. Большинство людей решает делать это под раковиной, поскольку она удобно расположена там, где чаще всего нужны полотенца.

Вы также можете использовать выдвижную стойку для полотенец, чтобы повесить несколько полотенец.



Можно использовать скрытые ручки для полотенец / Фото Rev-A-Shelf

Накинутое полотенце на раковину

Полотенце можно повесить на переднюю часть раковины. Развешанные таким образом полотенца высохнут без "морщин" и их можно будет взять, когда вам это понадобится.

Но не накрывайте влажные полотенца таким образом, если они будут висеть над деревянными шкафами. Влага может испачкать лакированные шкафы или даже повредить древесину.



Можно накинуть полотенце на переднюю часть раковины / Фото The Spruce / Jason Donnelly

Открытые ручки для полотенец

Еще один способ, который можно рассмотреть, это полотенцесушители, предназначены для ванных комнат. Стойки для полотенец доступны во многих декоративных стилях и отделках, которые могут дополнить вашу кухню.



Ручки для полотенец – удобное место, где можно повесить полотенца / Фото с сайта authenteak.com