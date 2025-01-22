Є щонайменше 4 ідеї щодо розміщення кухонних рушників, щоб вони залишалися легкодоступними і водночас підвищували візуальну привабливість простору. Про це пише 24 Канал з посиланням на thespruce.

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Ручки приладів

Легко використовувати те, що у вас уже є, і повісити кухонні рушники на будь-які доступні ручки приладів. Чудова перевага такого варіанту полягає в тому, що для встановлення сушки для рушників не потрібно вкручувати шурупи в стіни чи шафи. Цю концепцію можна легко реалізувати практично на будь-якій кухні.

Ця стратегія найкраще працює на приладах, у яких ручки знаходяться не низько, наприклад, на духовці. Якщо повісити рушник на що-небудь нижче, він буде волочитися по підлозі кожного разу, коли ви відкриваєте дверцята приладу.



Рушник можна повішати на ручку духовки / Фото Stacy Zarin Goldberg

Приховані ручки для рушників

Якщо ви така людина, якій не подобається, коли рушник для рук видно на відкритій поверхні, є варіанти. Найпростіший – прикріпити рушникосушки до задньої частини дверцят шафи. Більшість людей вирішує робити це під раковиною, оскільки вона зручно розташована там, де найчастіше потрібні рушники.

Ви також можете використовувати висувну стійку для рушників, щоб повісити кілька рушників.



Можна використовувати приховані ручки для рушників / Фото Rev-A-Shelf

Накинутий рушничок на раковину

Рушничок можна повісити на передню частину раковини. Розвішані таким чином рушники висохнуть без "зморшок" і їх можна буде взяти, коли вам це знадобиться.

Але не накривайте вологі рушники таким чином, якщо вони будуть висіти над дерев’яними шафами. Волога може забруднити лаковані шафи або навіть пошкодити деревину.



Можна накинути рушничок на передню частину раковини / Фото The Spruce / Jason Donnelly

Відкриті ручки для рушників

Ще один спосіб, який можна розглянути, це рушникосушки, призначені для ванних кімнат. Стійки для рушників доступні в багатьох декоративних стилях і оздобленнях, які можуть доповнити вашу кухню.



Ручки для рушників – зручне місце, де можна повісити рушники / Фото з сайту authenteak.com