Как эффективно бороться с пылью в квартире? 24 Канал со ссылкой на takeutime расскажет о нескольких проверенных способах поддерживать чистоту в доме.

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Как избавиться от пыли в доме?

Чтобы "победить" пыль, нужно знать, откуда она берется. Основные источники пыли:

Текстиль – шторы, ковры, постельное белье и одежда притягивают и накапливают пыль.

– шторы, ковры, постельное белье и одежда притягивают и накапливают пыль. Мебель и пол – особенно те, что имеют шероховатые поверхности или материалы, накапливающие частицы, способствуют оседанию пыли.

– особенно те, что имеют шероховатые поверхности или материалы, накапливающие частицы, способствуют оседанию пыли. Домашние любимцы – шерсть и отмершие клетки кожи животных добавляют пыли в помещении.

– шерсть и отмершие клетки кожи животных добавляют пыли в помещении. Открытые окна – вместе с воздухом с улицы в квартиру попадают пылевые частицы.



Для чистоты дома важна регулярная уборка / Фото Unsplash

Хотя полностью избавиться от пыли невозможно, его количество можно значительно уменьшить. Вот несколько практических советов:

Используйте влажную тряпку для уборки – сухая только разносит пыль, тогда как влажная эффективно ее удаляет.

– сухая только разносит пыль, тогда как влажная эффективно ее удаляет. Пылесосьте с HEPA-фильтром – такие пылесосы задерживают мелкие частицы, не выпуская их обратно в воздух.

– такие пылесосы задерживают мелкие частицы, не выпуская их обратно в воздух. Регулярно стирайте текстиль – постельное белье, шторы и другие ткани нуждаются в стирке при высоких температурах для удаления пыли.

– постельное белье, шторы и другие ткани нуждаются в стирке при высоких температурах для удаления пыли. Уменьшите количество декора – меньше мелких предметов означает меньше поверхностей, где может оседать пыль.

Эти простые привычки помогут поддерживать чистоту и свежесть в вашей квартире.