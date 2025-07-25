Как эффективно бороться с пылью в квартире? 24 Канал со ссылкой на takeutime расскажет о нескольких проверенных способах поддерживать чистоту в доме.

Смотрите также Чтобы не испортить интерьер: 3 ошибки при выборе дивана

Как избавиться от пыли в доме?

Чтобы "победить" пыль, нужно знать, откуда она берется. Основные источники пыли:

  • Текстиль – шторы, ковры, постельное белье и одежда притягивают и накапливают пыль.
  • Мебель и пол – особенно те, что имеют шероховатые поверхности или материалы, накапливающие частицы, способствуют оседанию пыли.
  • Домашние любимцы – шерсть и отмершие клетки кожи животных добавляют пыли в помещении.
  • Открытые окна – вместе с воздухом с улицы в квартиру попадают пылевые частицы.


Для чистоты дома важна регулярная уборка / Фото Unsplash

Хотя полностью избавиться от пыли невозможно, его количество можно значительно уменьшить. Вот несколько практических советов:

  • Используйте влажную тряпку для уборки – сухая только разносит пыль, тогда как влажная эффективно ее удаляет.
  • Пылесосьте с HEPA-фильтром – такие пылесосы задерживают мелкие частицы, не выпуская их обратно в воздух.
  • Регулярно стирайте текстиль – постельное белье, шторы и другие ткани нуждаются в стирке при высоких температурах для удаления пыли.
  • Уменьшите количество декора – меньше мелких предметов означает меньше поверхностей, где может оседать пыль.

Эти простые привычки помогут поддерживать чистоту и свежесть в вашей квартире.