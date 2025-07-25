Як ефективно боротися з пилом у квартирі? 24 Канал з посиланням на takeutime розповість про кілька перевірених способів підтримувати чистоту в домі.

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Як позбутися пилу в оселі?

Щоб "перемогти" пил, потрібно знати, звідки він береться. Основні джерела пилу:

Текстиль – штори, килими, постільна білизна та одяг притягують і накопичують пил.

– штори, килими, постільна білизна та одяг притягують і накопичують пил. Меблі та підлога – особливо ті, що мають шорсткі поверхні або матеріали, що накопичують частинки, сприяють осіданню пилу.

– особливо ті, що мають шорсткі поверхні або матеріали, що накопичують частинки, сприяють осіданню пилу. Домашні улюбленці – шерсть і відмерлі клітини шкіри тварин додають пилу в приміщенні.

– шерсть і відмерлі клітини шкіри тварин додають пилу в приміщенні. Відкриті вікна – разом із повітрям із вулиці в квартиру потрапляють пилові частинки.



Для чистоти оселі важливе регулярне прибирання / Фото Unsplash

Хоча повністю позбутися пилу неможливо, його кількість можна значно зменшити. Ось кілька практичних порад:

Використовуйте вологу ганчірку для прибирання – суха лише розносить пил, тоді як волога ефективно його видаляє.

– суха лише розносить пил, тоді як волога ефективно його видаляє. Пилососьте з HEPA-фільтром – такі пилососи затримують дрібні частинки, не випускаючи їх назад у повітря.

– такі пилососи затримують дрібні частинки, не випускаючи їх назад у повітря. Регулярно періть текстиль – постільна білизна, штори та інші тканини потребують прання за високих температур для видалення пилу.

– постільна білизна, штори та інші тканини потребують прання за високих температур для видалення пилу. Зменшіть кількість декору – менше дрібних предметів означає менше поверхонь, де може осідати пил.

Ці прості звички допоможуть підтримувати чистоту та свіжість у вашій квартирі.