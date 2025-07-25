Як ефективно боротися з пилом у квартирі? 24 Канал з посиланням на takeutime розповість про кілька перевірених способів підтримувати чистоту в домі.
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Як позбутися пилу в оселі?
Щоб "перемогти" пил, потрібно знати, звідки він береться. Основні джерела пилу:
- Текстиль – штори, килими, постільна білизна та одяг притягують і накопичують пил.
- Меблі та підлога – особливо ті, що мають шорсткі поверхні або матеріали, що накопичують частинки, сприяють осіданню пилу.
- Домашні улюбленці – шерсть і відмерлі клітини шкіри тварин додають пилу в приміщенні.
- Відкриті вікна – разом із повітрям із вулиці в квартиру потрапляють пилові частинки.
Для чистоти оселі важливе регулярне прибирання / Фото Unsplash
Хоча повністю позбутися пилу неможливо, його кількість можна значно зменшити. Ось кілька практичних порад:
- Використовуйте вологу ганчірку для прибирання – суха лише розносить пил, тоді як волога ефективно його видаляє.
- Пилососьте з HEPA-фільтром – такі пилососи затримують дрібні частинки, не випускаючи їх назад у повітря.
- Регулярно періть текстиль – постільна білизна, штори та інші тканини потребують прання за високих температур для видалення пилу.
- Зменшіть кількість декору – менше дрібних предметів означає менше поверхонь, де може осідати пил.
Ці прості звички допоможуть підтримувати чистоту та свіжість у вашій квартирі.