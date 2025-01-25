Понимание того, какие предметы быта не подходят для покраски, может привести к значительной экономии времени и средств. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Вещи в доме, которые не следует красить

Ванны

Замена ванны может быть дорогостоящим делом. Хотя покраска ванны может показаться хорошей идеей, такой подход является большой ошибкой. Дизайнер интерьера Анаис Шомьен предостерегает, что краска со временем начнет шелушиться под воздействием воды, что приведет к неудобствам.



Ванны не стоит красить / Фото Unsplash

Смесители

Для тех, кто планирует ремонт в ванной или кухне, красить смеситель не рекомендуется. Гэри МакКой, менеджер магазина Lowe's, подчеркивает, что из-за частого использования смесителей и их постоянный контакт с водой, настоятельно рекомендуется избегать их окрашивания. Краска может быстро отслаиваться, а в случае с кухонными смесителями частицы краски могут загрязнять воду и посуду, создавая как косметическую проблему, так и опасность для здоровья.

Плитка

Важно помнить, что не все краски подходят для плитки. Кроме того, воздействие тепла и влаги может привести к быстрому отслоению краски с этих поверхностей.

Электроприборы

Тем, кто ищет яркую и стильную кухонную технику, стоит лучше полагаться на производителей. Специалисты советуют воздержаться от окрашивания бытовых приборов, поскольку они, как правило, изготовлены из материала, что не пригоден для этого.

Паркет

Одним из самых быстрых способов повредить паркетный пол – покрасить его. Специалисты утверждают, что если вы имеете паркетный пол, важно продемонстрировать его естественную красоту. Выбирайте морилку, которая подчеркивает ее природные характеристики, или же покройте пол ковром.



Лучше не красить паркет краской / Фото Unsplash

Посуда

Хотя покраска посуды может показаться интересным способом подчеркнуть скучный сервиз, это может быть опасно. Традиционная краска содержит химические вещества, которые могут быть токсичными для организма, поэтому вам никогда не следует пытаться красить посуду.

Фурнитура

Если вы хотите изменить внешний вид ручек и петель, замените их вместо того, чтобы красить. Материал, из которого изготовлены эти предметы не является пористым, то есть плохо впитывает краску, что только испортит вещи.