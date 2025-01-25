Розуміння того, які предмети побуту не підходять для фарбування, може призвести до значної економії часу та коштів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Речі в оселі, які не слід фарбувати

Ванни

Заміна ванни може бути дороговартісною справою. Хоча фарбування ванни може здатися гарною ідеєю, такий підхід є великою помилкою. Дизайнерка інтер'єру Анаїс Шом'єн застерігає, що фарба з часом почне лущитися під впливом води, що призведе до незручностей.



Ванни не варто фарбувати / Фото Unsplash

Змішувачі

Для тих, хто планує ремонт у ванній або кухні, фарбувати змішувач не рекомендується. Гері МакКой, менеджер магазину Lowe's, підкреслює, що через часте використання змішувачів та їх постійний контакт з водою, настійно рекомендується уникати їх фарбування. Фарба може швидко відшаровуватися, а у випадку з кухонними змішувачами частинки фарби можуть забруднювати воду і посуд, створюючи як косметичну проблему, так і небезпеку для здоровʼя.

Плитка

Важливо памʼятати, що не всі фарби підходять для плитки. Крім того, вплив тепла та вологи може призвести до швидкого відшарування фарби з цих поверхонь.

Електроприлади

Тим, хто шукає яскраву та стильну кухонну техніку, варто краще покладатися на виробників. Фахівці радять утриматися від фарбування побутових приладів, оскільки вони, як правило, виготовлені з матеріалу, що не придатний для цього.

Паркет

Одним із найшвидших способів пошкодити паркетну підлогу – пофарбувати її. Фахівці стверджують, що якщо ви маєте паркетну підлогу, важливо продемонструвати її природну красу. Обирайте морилку, яка підкреслює її природні характеристики, або ж покрийте підлогу килимом.



Краще не фарбувати паркет фарбою / Фото Unsplash

Посуд

Хоча фарбування посуду може здатися цікавим способом підкреслити нудний сервіз, це може бути небезпечно. Традиційна фарба містить хімічні речовини, які можуть бути токсичними для організму, тому вам ніколи не слід намагатися фарбувати посуд.

Фурнітура

Якщо ви хочете змінити зовнішній вигляд ручок і петель, замініть їх замість того, щоб фарбувати. Матеріал, з якого виготовлені ці предмети не є пористим, тобто погано вбирає фарбу, що лише зіпсує речі.