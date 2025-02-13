Эксперты разобрались, стоит ли стирать новые простыни, или нет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Следует ли стирать новые простыни перед использованием

Действительно ли надо стирать новые простыни перед использованием? По мнению экспертов – да.

Таким образом вы удалите пыль и грязь, которые они могли накопить на фабрике или на полке в магазине,

– говорит Кристиан Александр, президент и генеральный директор Nest Bedding.

Такие аллергены, как пыль, могут вызвать раздражение кожи, поэтому лучше очистить их, чтобы избежать потенциальных проблем со здоровьем, говорят специалисты.

При первой стирке новых простыней стоит ознакомиться с инструкцией производителя. Поскольку различные материалы требуют разного ухода, это может помочь убедиться, что ваши простыни чистятся должным образом (особенно потому, что некоторые разновидности можно стирать только вручную или в химчистке).

Однако общие шаги таковы:

Отделите новые простыни от других вещей во время загрузки белья.

Добавьте деликатный стиральный порошок в машину.

Стирайте простыни в горячей воде, чтобы убить бактерии и микробы. (Но постирайте их в теплой воде, если ткань особенно яркая – таким образом цвет останется ярким.)

После того, как ваши простыни постирались, стоит их сразу высушить, во избежание появления плесени или запаха.



Лучше стирать новые простыни / Фото Unsplash (Christopher Jolly)