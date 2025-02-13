Експерти розібралися, чи варто прати нові простирадла, чи ні. Про це пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Дивіться також Зіпсують вигляд спальні і здешевлять її: які покривала не варто купувати

Чи слід прати нові простирадла перед використанням

Чи справді треба прати нові простирадла перед використанням? На думку експертів – так.

Таким чином ви видалите пил і бруд, які вони могли накопичити на фабриці або на полиці в магазині,

– каже Крістіан Александр, президент і генеральний директор Nest Bedding.

Такі алергени, як пил, можуть викликати подразнення шкіри, тож краще очистити їх, щоб уникнути потенційних проблем зі здоров'ям, кажуть фахівці.

При першому пранні нових простирадл варто ознайомитися з інструкцією виробника. Оскільки різні матеріали вимагають різного догляду, це може допомогти переконатися, що ваші простирадла чистяться належним чином (особливо тому, що деякі різновиди можна прати лише вручну або в хімчистці).

Однак загальні кроки такі:

Відокремте нові простирадла від інших речей під час завантаження білизни.

Додайте делікатний пральний порошок у машину.

Періть простирадла в найгарячішій воді, щоб убити бактерії та мікроби. (Але виперіть їх у теплій воді, якщо тканина особливо яскрава – таким чином колір залишиться яскравим.)

Після того, як ваші простирадла випралися, варто їх відразу висушити, щоб уникнути появи цвілі або запаху.



Краще прати нові простирадла / Фото Unsplash (Christopher Jolly)