Есть несколько самых распространенных ошибок в дизайне интерьера. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на mybespokeroom.

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Самые большие ошибки дизайна интерьера

Отсутствие четкого видения. Эту распространенную ошибку часто делают люди, которые спешат с преобразованием комнаты и покупают предметы для комнаты, не имея четкого представления о конечном результате.

Часто люди проектируют свое пространство от деталей, а не наоборот, но лучше создать целостный подход к дизайну интерьера комнаты, чтобы избежать окончательных результатов, которые потом имеют не скоординированный вид.

Ошибки масштаба. Очень важно тщательно подойти к выбору размера различных деталей в комнате, чтобы все имело эстетичный вид. Массивное кресло возле маленького письменного стола, крошечная рама на большой просторной стене, огромные тумбочки возле маленькой двуспальной кровати или гигантская корзина для белья в углу компактной ванной – все это испортит общий вид интерьера комнаты.

Попытка смешивать слишком много разных стилей. Проектирование комнаты может стать очень сложным, поскольку существует так много стилей, которыми можно вдохновиться, но это может привести к тому, что конечный результат будет выглядеть как беспорядок. Одна из самых больших ошибок дизайна интерьера заключается в том, что люди могут смешивать много стилей. Можно использовать правило 70/30 – примерно 70% пространства в одном стиле, а затем добавить 30% другого стиля.



Лучше придерживаться одного стиля в обустройстве комнаты / Фото Unsplash (Spacejoy)

Недостаточный контраст. Контраст является ключом к хорошо продуманному дизайну интерьера комнаты, поскольку он не дает пространству выглядеть скучным и ровным, а также помогает подчеркнуть определенные особенности комнаты.