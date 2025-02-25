Є декілька найпоширеніших помилок в дизайні інтерʼєру. Про це пише 24 Канал з посиланням на mybespokeroom.

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Найбільші помилки дизайну інтер'єру

Відсутність чіткого бачення. Цю поширену помилку часто роблять люди, які поспішають з перетворенням кімнати та купують предмети для кімнати, не маючи чіткого уявлення про кінцевий результат.

Часто люди проєктують свій простір від деталей, а не навпаки, але краще створити цілісний підхід до дизайну інтер’єру кімнати, щоб уникнути остаточних результатів, які потім мають не скоординований вигляд.

Помилки масштабу. Дуже важливо ретельно підійти до вибору розміру різних деталей в кімнаті, щоб все мало естетичний вигляд. Масивне крісло біля маленького письмового столу, крихітна рама на великій просторій стіні, величезні тумбочки біля маленького двоспального ліжка або гігантська корзина для білизни в кутку компактної ванної – все це зіпсує загальний вигляд інтер’єру кімнати.

Спроба змішувати занадто багато різних стилів. Проєктування кімнати може стати дуже складним, оскільки існує так багато стилів, якими можна надихнутися, але це може призвести до того, що кінцевий результат буде виглядати як безлад. Одна з найбільших помилок дизайну інтер’єру полягає в тому, що люди можуть змішувати багато стилів. Можна використати правило 70/30 – приблизно 70% простору в одному стилі, а потім додати 30% іншого стилю.



Краще дотримуватися одного стилю в облаштуванні кімнати / Фото Unsplash (Spacejoy)

Недостатній контраст. Контраст є ключем до добре продуманого дизайну інтер’єру кімнати, оскільки він не дає простору виглядати нудним і рівним, а також допомагає підкреслити певні особливості кімнати.