Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Ошибки в дизайне интерьера

Использование слишком маленьких ковриков. Неправильно подобранный размер ковра может действительно сделать комнату разобщенной.

Малые ковры могут сделать комнату визуально несбалансированной, похожей на острова, плавающих в пространстве,

– говорит дизайнер интерьера Реган Биллингсли.

Размещение кровати в углу. Поставить кровать в углу комнаты – одна из самых больших ошибок, которые делают многие люди. Если комната не крошечная, задвижение кровати в угол создает ощущение тесноты, а не сбалансированности, объясняют дизайнеры. К счастью, исправить эту ситуацию довольно легко – просто передвиньте кровать. В результате комната становится более просторной и уютной.



Лучше не размещать кровать в углу комнаты / Фото Unsplash (Francesca Tosolini)

Покупать все в одном магазине. Покупать всю мебель и декор исключительно в одном магазине, бесспорно, легко, но это не лучший способ ухаживать за домом. Поэтому лучше не спешить при декорировании или ремонте. Изучите все варианты, чтобы создать хорошее пространство, в котором вы захотите жить в течение длительного времени.

Заполнение всего пространства стены мебелью. Обычная практика размещения мебели возле каждой имеющейся стены может сделать пространство непривлекательным. Чтобы создать более теплую атмосферу, попробуйте отодвинуть мебель от стен, оставив пространство для "дыхания".

Если вы не уверены, найдите минутку, чтобы спланировать, где будет стоять каждый предмет мебели, используя синюю малярную ленту, чтобы создать контур на полу. Этот простой шаг поможет вам визуализировать планировку и гарантирует, что ваша комната будет стильной и удобной.