Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Помилки в дизайні інтер'єру

Використання занадто маленьких килимків. Неправильно підібраний розмір килима може справді зробити кімнату роз’єднаною.

Малі килими можуть зробити кімнату візуально незбалансованою, схожою на острови, що плавають у просторі,

– каже дизайнер інтер'єру Біллінгслі.

Розміщення ліжка в кутку. Поставити ліжко в кутку кімнати – одна із найбільших помилок, які роблять багато людей. Якщо кімната не крихітна, засунення ліжка в кут створює відчуття тісноти, а не збалансованості, пояснюють дизайнери. На щастя, виправити цю ситуацію доволі легко – просто пересуньте ліжко. У результаті кімната стає більш просторою та затишною.



Краще не розміщувати ліжко в кутку кімнати / Фото Unsplash (Francesca Tosolini)

Купувати все в одному магазині. Купувати всі меблі та декор виключно в одному магазині, безперечно, легко, але це не найкращий спосіб доглядати за домом. Тож краще не поспішати при декоруванні чи ремонті. Вивчіть усі варіанти, щоб створити гарний простір, у якому ви захочете жити протягом тривалого часу.

Заповнення всього простору стіни меблями. Звичайна практика розміщення меблів біля кожної наявної стіни може зробити простір непривабливим. Щоб створити теплішу атмосферу, спробуйте відсунути меблі від стін, залишивши простір для "дихання".

Якщо ви не впевнені, знайдіть хвилинку, щоб спланувати, де буде стояти кожен предмет меблів, використовуючи синю малярську стрічку, щоб створити контур на підлозі. Цей простий крок допоможе вам візуалізувати планування та гарантує, що ваша кімната буде стильною та зручною.