Даже если зеркало не разбито, можно создать похожий эффект, добавив мох вдоль рамки или непосредственно на стекло, имитируя швы между обломками, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Как из разбитого зеркала создать декор

Мастерица осторожно вынимает стеклянные обломки из рамки. Затем она выбирает более крупные фрагменты, чтобы установить их обратно, используя эпоксидный клей для фиксации, оставляя между ними промежутки.

Как превратить треснувшее зеркало в декор: смотрите видео

Когда зеркальные части высохнут, добавляется искусственный или высушенный мох – его приклеивают с помощью горячего клея. Следует укрывать зеркало так, чтобы казалось будто мох естественно прорастает по рамке и стеклу. Для покрытия больших площадей можно использовать клей-спрей.

Можно комбинировать различные виды мха в оттенках зеленого, чтобы сделать композицию интереснее, как показано в примере, или добавить другие растения или мелкие цветы. Также среди мха хорошо будет разместить дополнительные элементы - грибы, бабочек или гирлянды, чтобы сделать декор более индивидуальным. Этот проект легко адаптируется под любой размер - от маленьких ручных зеркал, которые можно повесить на стену, до больших зеркал в ванной, которым не хватает характера.

Если зеркало уже прикреплено к стене и вы не хотите его ломать, просто наклейте "потоки" мха горячим клеем вдоль линий, имитирующих трещины. Если рамка маловата для выбранного дизайна, ее можно расширить с помощью картона или фанеры, чтобы было место для мха по краям.