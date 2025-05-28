Навіть якщо дзеркало не розбите, можна створити схожий ефект, додавши мох уздовж рамки або безпосередньо на скло, імітуючи шви між уламками, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Як із розбитого дзеркала створити декор

Майстриня обережно виймає скляні уламки з рамки. Потім вона обирає більші фрагменти, щоб встановити їх назад, використовуючи епоксидний клей для фіксації, залишаючи між ними проміжки.

Як перетворити тріснуте дзеркало на декор: дивіться відео

Коли дзеркальні частини висохнуть, додається штучний або висушений мох – його приклеюють за допомогою гарячого клею. Слід вкривати дзеркало так, щоб здавалося ніби мох природно проростає по рамці та склу. Для покриття більших площ можна також використати клей-спрей.

Можна комбінувати різні види моху у відтінках зеленого, щоб зробити композицію цікавішою, як показано в прикладі, або ж додати інші рослини чи дрібні квіти. Також серед моху добре буде розмістити додаткові елементи — гриби, метеликів чи гірлянди, щоб зробити декор більш індивідуальним. Цей проєкт легко адаптується під будь-який розмір — від маленьких ручних дзеркал, які можна повісити на стіну, до великих дзеркал у ванній, яким не вистачає характеру.

Якщо дзеркало вже прикріплене до стіни і ви не хочете його ламати, просто наклейте "потоки" моху гарячим клеєм уздовж ліній, що імітують тріщини. Якщо рамка замала для обраного дизайну, її можна розширити за допомогою картону чи фанери, щоб було місце для моху по краях.