Поэтому, есть вещи, которые точно следует менять чаще, чем вы думаете. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Кухонные вещи, которые следует менять чаще

В рутине легко забыть, что ничто не длится вечно. Хранение определенных предметов на кухне, которые уже являются не качественными, может привести к загромождению пространства и к тому, что приготовление пищи станет еще большим разочарованием и даже может повлиять на гигиену кухни и вкус пищи.

Специи

Конечно, многие могут считать, что специи имеют бесконечный срок хранения, но это не так. Не заменять кухонные специи – это самая большая ошибка, которую допускают хозяева.

В общем большинство молотых специй хранятся примерно 2 года. Специи из цельных листьев хранятся немного дольше. Однако с годами они теряют вкус и аромат, поэтому лучше их заменить.

Нужно просматривать свои специи и заменить их, если они потеряли свое качество / Фото Unsplash

Пластиковые пищевые контейнеры

Уитни Кардози, инструктор кулинарных курсов и тренер по питанию, говорит, что следует заменять пластиковые пищевые контейнеры чаще, чем вы думаете. Если же эти предметы не становятся чистыми после мытья, имеют пятна или запахи пищи, их нужно выбросить. Старые контейнеры также имеют меньшую вероятность сохранить вашу пищу свежей.

Эксперт советует использовать стеклянные пищевые контейнеры, поскольку они могут прослужить дольше.

Разделочные доски

По словам Бо Каунта, исполнительного шеф-повара Swissôtel Chicago, слишком долго держать разделочные доски может усложнить их использование и очистку. Со временем на них появляются царапины, пятна и борозды, из-за чего их труднее чистить должным образом. "Мы меняем свои ежегодно", – рассказал повар.

Особенно деревянные разделочные доски могут быстро ухудшиться в качестве, если за ними не ухаживать как следует.

Для деревянных разделочных досок вам действительно нужна хорошая система, чтобы поддерживать их в чистоте и герметичности, иначе вам, возможно, придется заменить их, когда они начнут портиться,

– говорит специалист.

К слову в посудомоечной машине древесина может искривиться или испортиться, поэтому лучше мыть разделочную доску вручную, чтобы она прослужила как можно дольше.