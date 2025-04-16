Відтак, є речі, які точно слід міняти частіше, ніж ви гадаєте. Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Дивіться також 4 причини, чому ваші кухонні шафи завжди захаращені

Кухонні речі, які слід міняти частіше

У рутині легко забути, що ніщо не триває вічно. Зберігання певних предметів на кухні, які вже є не якісними, може призвести до захаращення простору і до того, що приготування їжі стане ще більшим розчаруванням і навіть може вплинути на гігієну кухні та смак їжі.

Спеції

Звичайно, багато хто може вважати, що спеції мають нескінченний термін зберігання, але це не так. Не замінювати кухонні спеції – це найбільша помилка, яку допускають господарі.

Загалом більшість мелених спецій зберігаються приблизно 2 роки. Спеції з цільного листя зберігаються трохи довше. Однак з роками вони втрачають смак і аромат, тому краще їх замінити.



Потрібно переглядати свої спеції та замінити їх, якщо вони втратили свою якість / Фото Unsplash

Пластикові харчові контейнери

Уїтні Кардозі, інструктор кулінарних курсів і тренер з харчування, каже, що слід замінювати пластикові харчові контейнери частіше, ніж ви думаєте. Якщо ж ці предмети не стають чистими після миття, мають плями або запахи їжі, їх потрібно викинути. Старі контейнери також мають меншу ймовірність зберегти вашу їжу свіжою.

Експертка радить використовувати скляні харчові контейнери, оскільки вони можуть прослужити довше.

Обробні дошки

За словами Бо Каунта, виконавчого шеф-кухаря Swissôtel Chicago, надто довго тримати обробні дошки може ускладнити їх використання та очищення. З часом на них з'являються подряпини, плями та борозни, через що їх важче чистити належним чином. "Ми міняємо свої щорічно", – розповів кухар.

Особливо дерев'яні обробні дошки можуть швидко погіршитися в якості, якщо за ними не доглядати як слід.

Для дерев'яних обробних дощок вам справді потрібна хороша система, щоб підтримувати їх у чистоті та герметичності, інакше вам, можливо, доведеться замінити їх, коли вони почнуть псуватися,

– каже фахівець.

До слова у посудомийній машині деревина може викривитися або зіпсуватися, тому краще мити обробну дошку вручну, щоб вона прослужила якомога довше.