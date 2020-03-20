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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
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      Дезінфекція вулиць і зупинок: як Київ бореться з коронавірусом

      - Читать новость на русском
      Дезінфекція вулиць / Getty Іmages

      У Києві зафіксували вже 3 випадки захворювання на коронавірус, а в області – ще 2. Очікується, що днями у столиці введуть режим надзвичайної ситуації через епідемію Covid-19. Тим часом, влада міста проводить масову дезінфекцію громадських місць.

      Однак дезінфекційні заходи планують посилити, заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв’ю "РБК-Україна".

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      Ми забезпечили всі керуючі компанії дезінфекційним розчином, тому питань із цим бути немає. Якщо виникають питання – то це вже до них,
      – зазначив Поворозник.

      У Києві дезінфікують:

      • громадський транспорт;
      • зупинки та вулиці;
      • під'їзди, сходові клітки та ліфти

      Під час онлайн-брифінгу Віталій Кличко розповів, що для обробки використовують 10 найменувань дезінфікуючих засобів, зокрема тентамін, санідез, хлор, септональ та інші.

      Станом на ранок 20 березня в Україні підтвердили 26 випадків коронавірусу. З них троє людей померли. Втім є хороші новини – один чоловік вилікувався, його виписали з лікарні.

      Скільки часу та на яких поверхнях зберігається Covid-19

      Коронавірус залишатися життєздатним у повітрі – до 3 годин, на міді – до 4 годин, на картоні – до 24 годин, а на пластику та нержавіючій сталі – до 2 – 3 днів. ⁠⠀

      Поручні в транспорті, а також ручки дверей машин таксі можуть бути джерелами безконтактної передачі інфекції. Інфікований коронавірусом міг користуватися таксі добу назад, але ці поверхні можуть заражати інших пасажирів ще дві доби, якщо вони не були продезінфіковані.

      Однак коронавіруси можна ефективно знищити звичайними дезінфікуючими засобами. ⁠ ⁠

      Скільки часу живе коронавірус на різних поверхнях
      Скільки часу живе коронавірус на різних поверхнях / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус в Україні: скільки людей заразилися
      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Здоров'я Коронавірус в Україні Віталій Кличко Новини Києва КМДА
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