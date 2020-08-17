Половина 2020 року пройшла швидко. І ці пів року були атиповими. Жодному з наших планів, побудованих на початку року, не судилося збутися - настільки непередбачувано розвивалися події: COVID-19, самоізоляція, закриття кордонів, зниження цін на нафту, зміна керівників НБУ.

З іншого боку, найпесимістичніші прогнози, якими нас залякували навесні, не реалізувалися також. Ринок нерухомості не завалився, він переформатувався. Зміни інтересів інвесторів торкнулися самої концепції житлової нерухомості. Інвесторів цікавлять житлові комплекси формату "місто в місті", жителі якого реалізують всі свої потреби та сценарії життя в рамках житлового комплексу. Дві інші вимоги, які інвестори пред'являють до своїх майбутніх квартир – це безпека і вид з вікна. Мабуть, останній пункт виглядає найнесподіванішим і найбільш передбачуваним, враховуючи, що багато нас провели кілька місяців в обмеженому просторі.

Комплекси групи компаній DIM, Метрополіс і Lucky Land, що будуються, відповідають всім трьом вимогам, які будуть актуальні ще тривалий час – ми завмерли на низькому старті в очікуванні другого пришестя COVID-19. Це не привід бути песимістами, це причина залишитися реалістами!

Житловий комплекс Метрополіс розташований в крокової доступності від метро Теремки, Іподром, більше часу займе дорога до станції Виставковий центр. Крім зручної транспортної системи, локація приваблює зручною дорожньою розв'язкою – 10 хвилин і ви в центрі Києва. Хоча ті, хто будуть жити в Метрополісі, напевно, віддадуть перевагу проведенню часу на його території. Давайте розбиратися чому.

Площа комплексу – 5,8 гектара. Вся територія комплексу закрита і охороняється цілодобово. Відповідно до одного з свіжих статистичних опитувань, отриманих в липні 2020 році серед жителів Києва, 76% ставляться позитивно до закритих прибудинкових територій. На ній будуть чотири різновисотні будівлі – поверховість варіюється від 10 до 34 поверхів. У будинках розташовані 2857 квартир, в кожній з яких інстальовано індивідуальне опалення. Міжквартирні стіни – шумо- і теплоізольовані. Група компаній DIM однією з перших почала використовувала шумопоглинаючий матеріал українського виробника ВЕРДАНІ, який, крім усього іншого, володіє високими гідроізоляційними властивостями. У кожному будинку будуть ліфти, розраховані на 1000 кг, Mizui. Ліфти компанії стоять в готелі Fairmont в Аммані, культурному центрі Аристотеля Онассіса в Афінах, багатофункціональній висотці преміум-класу Tower 25, в ТЦ Smart Plaza в Києві. А тепер вони будуть і в Метрополісі – стильні, сучасні і комфортні.

У кожній з квартир зручне планування. І це одна з переваг, які приваблюють інвесторів – група компаній DIM вже відома усвідомленим підходом до планувань. Інвестори хочуть, щоб кожна гривня, вкладена в квадратні метри, працювала. Для мешканців заплановано підземний паркінг і наземні парковки. На двох гектарах комплексу знаходиться власна паркова зона з контактними фонтанами, літнім кінотеатром, барбекю, майданчики для спортивних ігор, дитячі майданчики, бігові доріжки, фітнес центр. На території є відомий своїм кейтерингом ресторан Mill Hub. Для тих, хто хоче працювати недалеко від будинку, буде офісний центр. З вікон Метрополіса видно ВДНГ. Жителі Києва зараз купують не квадратні метри, їх цікавить локація – місце, де знаходиться житловий комплекс.

У Метрополісі буде власний вихід на ВДНГ, місце, яке притягує любителів активного відпочинку. У ньому знаходиться один з найбільш респектабельних ресторанів Києва – "Прага". Там же є контактний зоопарк Animal Park, мотузковий парк SkyPark. Їх оцінять дорослі та діти, для самих маленьких з яких на території Метрополісу буде працювати дитячий садок. Раніше ми створювали екосфери в межах свого будинку, квартири. DIM запропонував інвесторам розширити межі. Екосфера Метрополіс – це комфортний простір для життя, роботи, відпочинку, навчання.

Схожий формат пропонує Lucky Land, ще один житловий комплекс групи компаній DIM, який розташований у популярного ТРЦ Lavina Mall. Крім концепції "місто в місті", що реалізована в обох комплексах, DIM пропонує інвесторам послугу #READYDIM. Кожен з інвесторів Lucky Land і Метрополіс може вибрати дизайн формату Fresh, прохолодних тонів, і Warm, теплий і м'який. Інтер'єр буде реалізований силами компанії якісно і професійно. Інвестор заїде в готову квартиру з дизайнерським ремонтом, як тільки будинок буде зданий. Формат схожий, масштаб Lucky Land – більший. 28 га – загальна площа нового житлового комплексу. На них група компаній DIM побудує 8 кварталів будинків низької забудови. Чому так важливо було розробити саме низькоповерховий комплекс? В 1 хвилині від нього знаходиться сосновий ліс. Мета полягала у тому, щоб гармонійно вписати новий комплекс в природний і урбаністичний ландшафт. Поруч знаходяться ТРЦ Lavina Mall, де розташовані понад 150 магазинів, ресторани і кафе, кінотеатр "IMAX", найбільший у Східній Європі критий розважальний центр, Ашан, Сільпо, Новус, Епіцентр. Поруч з Lucky Land закінчуються роботи над інтер'єрами фірмового магазину Egersund Seafood, норвезького лідера рибної промисловості. Вдале розташування розважальних і комерційних об'єктів приваблює так само, як і сосновий ліс – комплекс оточений 100 гектарами дерев. За даними Kyiv Urban Atlas, комплекс розташований в районі, де найчистіше повітря і найменша щільність населення, з усіх районів Києва. Тільки 1 гектар сосен за добу виробляє 5 кг фітонцидів, які очищають повітря від патогенних грибків і бактерій, а в Lucky Land їх в 100 разів більше, тобто і користі більше рівно в стільки ж разів. Ліс, що примикає до житлового комплексу буде облагороджений групою компанії DIM – там з'являться бігові та прогулянкові доріжки, дитячі та спортивний майданчики. Подібний досвід у компанії вже є – DIM на своєму об'єкті Автограф за свої кошти зайнявся благоустроєм прилеглої території: зробила дитячий та спортивний майданчики, озеленення, асфальтове покриття, відремонтувала під'їзди і дахи будинків, що стоять поруч, а потім поміняла вікна в дитячому садку №591.

На території Lucky Land буде все – комерційні об'єкти, офіси, дитячі садки, школа, вже зараз зрозуміло, що це буде Креативна Міжнародна Дитяча Школа (КМДШ). У школи восьмирічний досвід роботи. Вона, єдина з українських шкіл, увійшла в рейтинг Microsoft Showcase Schools.

Lucky Land спроєктований за принципом "LiveWorkPlay" – "Живи-Працюй-Відпочивай". Його ще називають "теорія нульового кілометра". Вона з'явилася серед фермерів, які не бажали витрачати час на дорогу і реалізовували свою продукцію там, де жили і працювали. Цей підхід економить фінанси і час. Давайте підрахуємо – три години на дорогу в день, це 60 годин на місяць і 720 годин на рік. Саме стільки заощадять жителі Метрополіс і Lucky Land, живучи і працюючи на території своїх комплексів.