"Динамо" проведе найближчий домашній матч без глядачів
У середу, 25 липня, київське "Динамо" стартує в УПЛ домашнім матчем проти полтавської "Ворскли" на НСК "Олімпійський". Однак цей матч відбудеться без глядачів.
Нагадаємо, "Динамо" покарали матчем без глядачів після матчу 32 туру УПЛ сезону 2017-2018 проти донецького "Шахтаря". Тоді фанати киян запалили піротехніку та вибігли на поле після фінального свистка.
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Відтак перший домашній матч з глядачами "Динамо" проведе у 3-му турі УПЛ проти донецького "Шахтаря". Гра відбудеться у п'ятницю, 3 серпня. До цього столичний клуб проведе матч на виїзді проти ФК "Львів" 28 липня.
Джерело: 24 Канал
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