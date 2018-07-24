"Динамо" проведе найближчий домашній матч без глядачів

У середу, 25 липня, київське "Динамо" стартує в УПЛ домашнім матчем проти полтавської "Ворскли" на НСК "Олімпійський". Однак цей матч відбудеться без глядачів.

Нагадаємо, "Динамо" покарали матчем без глядачів після матчу 32 туру УПЛ сезону 2017-2018 проти донецького "Шахтаря". Тоді фанати киян запалили піротехніку та вибігли на поле після фінального свистка.

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Відтак перший домашній матч з глядачами "Динамо" проведе у 3-му турі УПЛ проти донецького "Шахтаря". Гра відбудеться у п'ятницю, 3 серпня. До цього столичний клуб проведе матч на виїзді проти ФК "Львів" 28 липня.