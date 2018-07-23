"Динамо" виставить Суперкубок на огляд: де можна побачити та сфотографуватися з трофеєм

Київське "Динамо" після здобуття Суперкубку України. Вирішило виставити трофей на загальний огляд. Відтак кожен бажаючий зможе його побачити, доторкнутися та зробити пам'ятне фото.

Як вказано на сайті "Динамо", кубок буде виставлено у приміщенні офіційного Фан-магазину на НСК "Олімпійській" за адресою вул. Велика Васильківська 55.

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"Ми хочемо, аби ви, наші дорогі вболівальники, розділили радість від цієї перемоги з нашим клубом, адже, як казали гравці після матчу в Одесі, ця перемога, як і всі інші, була здобута для вболівальників і присвячена їм", – йдеться в заяві клубу.

У середу, 24 липня, з трофеєм можна буде сфотографуватися з 13:00 до 20:00 години. З 26 липня – з 10:00 до 20:00. Варто зазначити, що 25 липня "Динамо" буде проводити домашній матч в рамках першого туру УПЛ проти полтавської "Ворскли". Однак цей матч відбудеться за порожніх трибун, відтак фотографування з Кубком не проводитиметься.

Нагадаємо, у суботу, 21 липня, "Динамо" у матчі проти "Шахтаря" виграло Суперкубок України.