19:50
23 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
24°C 16°C
  • вівторок
    24°C 18°C
  • середа
    28°C 19°C
  • четвер
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нежонатий Путін. Щедрі дари царя Росії
Вєсті Кремля
18:45, 21 липня
Вєсті.UA. Жир. Тимошенко і теорія Ейнштейна. Мі-мі-мішний депутат
Вєсті.UA
19:12, 21 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

"Динамо" виставить Суперкубок на огляд: де можна побачити та сфотографуватися з трофеєм

71 Читать новость на русском
Гравці "Динамо" та Суперкубок України
Гравці "Динамо" та Суперкубок України / ФК "Динамо"

Київське "Динамо" після здобуття Суперкубку України. Вирішило виставити трофей на загальний огляд. Відтак кожен бажаючий зможе його побачити, доторкнутися та зробити пам'ятне фото.

Як вказано на сайті "Динамо", кубок буде виставлено у приміщенні офіційного Фан-магазину на НСК "Олімпійській" за адресою вул. Велика Васильківська 55. 

Читайте також: "Динамо" зіграє з "Славією" у кваліфікації Ліги Чемпіонів

"Ми хочемо, аби ви, наші дорогі вболівальники, розділили радість від цієї перемоги з нашим клубом, адже, як казали гравці після матчу в Одесі, ця перемога, як і всі інші, була здобута для вболівальників і присвячена їм", – йдеться в заяві клубу.

У середу, 24 липня, з трофеєм можна буде сфотографуватися з 13:00 до 20:00 години. З 26 липня – з 10:00 до 20:00. Варто зазначити, що 25 липня "Динамо" буде проводити домашній матч в рамках першого туру УПЛ проти полтавської "Ворскли". Однак цей матч відбудеться за порожніх трибун, відтак фотографування з Кубком не проводитиметься.

Нагадаємо, у суботу, 21 липня, "Динамо" у матчі проти "Шахтаря" виграло Суперкубок України.

Теги: Новини спорту Динамо Новини Києва
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто такий Ян Кум: українець, що створив WhatsApp та став мільярдером
сьогодні, 18:03 Хто такий Ян Кум: українець, що створив WhatsApp та став мільярдером
Ірина Полицька 1162
Неожиданный поворот: Путин договорился с Макроном по Сирии
сьогодні, 16:55 Неожиданный поворот: Путин договорился с Макроном по Сирии
Блог Соцмережі 590
Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
сьогодні, 14:00 Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
Топ-10 країн, громадянство яких можна купити: ціни
сьогодні, 16:01 Топ-10 країн, громадянство яких можна купити: ціни
3643
Если бы бой Усик – Гассиев состоялся не в Москве, украинцы не были бы такими довольными
сьогодні, 15:01 Если бы бой Усик – Гассиев состоялся не в Москве, украинцы не были бы такими довольными
Ян Валетов 1240
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Уругвай – Росія: анонс матчу Чемпіонату світу
 25 червня , 14:03
Єгипет – Уругвай: анонс матчу Чемпіонату світу з футболу 2018
 15 червня , 13:07
У Києві порізали англійських фанатів. ФОТО
 9 вересня 2013 , 09:38
Українська "молодіжка" розпочинає відбір на чемпіонат Європи
 9 вересня 2013 , 10:02
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук